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Doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ phối hợp phát triển AI vật lý

Thứ Sáu, 10:11, 17/07/2026
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VOV.VN - Noetra – một công ty công nghệ mới được thành lập của Nhật Bản cho biết, Tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ NVIDIA sẽ cung cấp cho doanh nghiệp này một hệ thống tích hợp chất bán dẫn thế hệ mới, nhằm tạo một đột phá trong nghiên cứu - phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Theo Noetra, hệ thống tích hợp chất bán dẫn thế hệ mới do NVIDIA cung cấp sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu – phát triển các công nghệ nền tảng cho trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) dùng cho các robot, có khả năng kết hợp giữa AI và máy móc, giúp hệ thống không chỉ tư duy mà còn nhận thức, học hỏi và tương tác trực tiếp với thế giới thực, biến các thiết bị vô tri thành thực thể có "trí thông minh".

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Các robot hoạt động bằng AI vật lý của Fujitsu. (Ảnh: Jiji Press)

Trong một sự kiện liên quan đến phát triển AI do chính phủ Nhật Bản tổ chức tại Tokyo, Tổng Giám đốc của NVIDIA Jensen Huang, đang có chuyến công tác Nhật Bản, nhấn mạnh “trí tuệ nhân tạo vật lý là nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo và phải được chế tạo tại Nhật Bản”, đồng thời chính thức công bố quyết định nêu trên.

“NVIDIA rất vinh dự được cung cấp hệ thống điện toán này cho hạ tầng AI quốc gia đầu tiên của Nhật Bản” - Tổng Giám đốc của NVIDIA Jensen Huang cho biết.

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CEO Jensen Huang của NVIDIA công bố quyết định cung cấp hệ thống tích hợp chất bán dẫn thế hệ mới cho Noetra tại Tokyo chiều 16/7/2026 (Ảnh: NHK)

Noetra là một doanh nghiệp công nghệ do các tập đoàn lớn của Nhật Bản như Sony, SoftBank, NEC, Honda… phối hợp thành lập, với sứ mệnh nghiên cứu – phát triển AI mang thương hiệu Nhật Bản. Với hệ thống tích hợp chất bán dẫn thế hệ mới do NVIDIA cung cấp, Noetra kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong công nghệ AI.

Do tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo vật lý mà Noetra đang phát triển, với khả năng ứng dụng góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng hiện nay, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản cũng đã quyết định ủy thác cho doanh nghiệp này một dự án trị giá 380 tỷ Yên (khoảng 2,5 tỷ USD) trong năm tài chính 2026.

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Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI

VOV.VN - Ngày 16/7, cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác về Trí tuệ Nhân tạo (AI) Nhật Bản - Malaysia đã được tổ chức trực tuyến. Đây được coi là một trong những bước triển khai ban đầu nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 6 vừa qua. 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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