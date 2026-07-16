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Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI

Thứ Năm, 18:03, 16/07/2026
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VOV.VN - Ngày 16/7, cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác về Trí tuệ Nhân tạo (AI) Nhật Bản - Malaysia đã được tổ chức trực tuyến. Đây được coi là một trong những bước triển khai ban đầu nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 6 vừa qua. 

Tham gia hội nghị đầu tiên này, về phía Nhật Bản có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), Bộ Nội vụ và Truyền thông (MIC). Về phía Malaysia, có các đại diện từ Bộ Kỹ thuật số, Tập đoàn MyDIGITAL và Văn phòng Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia (NAIO).

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Lãnh đạo Nhật Bản và Malaysia thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực AI. (Ảnh: Phủ Thủ tướng Nhật Bản)

Mở đầu phiên họp, phía Nhật Bản cho biết thông qua Sáng kiến ​​Hợp tác sáng tạo AI Nhật Bản - ASEAN, Tokyo đang thúc đẩy nỗ lực cùng với các nước ASEAN, trong đó có Malaysia, để cùng xây dựng một hệ sinh thái AI "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy", bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Malaysia trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc cùng tạo ra các giải pháp AI để giải quyết các thách thức xã hội.

Về phần mình, phía Malaysia bày tỏ kỳ vọng vào công nghệ AI của Nhật Bản trong việc giải quyết các thách thức xã hội của đất nước như nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục AI, giao thông vận tải…

Cũng tại hội nghị, hai bên đã trao đổi quan điểm về mở rộng hợp tác AI, quản trị AI, bao gồm an toàn và bảo mật, khẳng định tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác trong lĩnh vực này. Phía Nhật Bản đã giới thiệu các sáng kiến ​​của các công ty của nước này, bao gồm cả các công ty khởi nghiệp cung cấp giải pháp AI, để giải quyết các thách thức xã hội của Malaysia.

Hai bên xác nhận sẽ hợp tác để thúc đẩy việc kết nối các công ty Nhật Bản và Malaysia nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển các dự án hợp tác cụ thể, khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn giữa chính phủ hai nước về hợp tác AI rộng hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác nhằm tạo ra các giải pháp AI thông qua kết nối kinh doanh.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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