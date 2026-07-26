Facebook bổ sung huy hiệu xác minh miễn phí để lấy lại niềm tin người dùng

Việc cung cấp huy hiệu xác minh miễn phí của Facebook diễn ra trong bối cảnh tình trạng gia tăng nội dung và thông tin thiếu chuyên nghiệp do AI tạo ra. Chương trình này sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt dựa trên ảnh selfie, đối chiếu với ảnh đại diện hiện có, và chỉ mất vài phút để hoàn tất.

Tính năng huy hiệu xác minh được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng

Điều đáng chú ý là Meta đã quyết định áp dụng nhận diện khuôn mặt trong bối cảnh các thỏa thuận pháp lý gần đây và phản ứng trái chiều từ công chúng về việc sử dụng công nghệ này trong kính thông minh của họ. Để đủ điều kiện tham gia, người dùng phải từ 18 tuổi và “tuân thủ tốt” các tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Sau khi hoàn thành quy trình xác minh, người dùng sẽ nhận được huy hiệu xác minh, xuất hiện trên Marketplace, Dating và các phần khác của nền tảng.

Sự khác biệt của huy hiệu xác minh Facebook miễn phí

Khác với huy hiệu Facebook cũ, huy hiệu mới chỉ xác nhận danh tính mà không đảm bảo sự chứng thực hay độ tin cậy từ Facebook. Đặc biệt, tính năng này hoàn toàn miễn phí, không giống như dịch vụ Meta Verified.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh gia tăng các hành vi lừa đảo và tội phạm sử dụng AI để tạo ra hồ sơ giả mạo với hình ảnh và thông tin chân thực, có khả năng gửi tin nhắn tự động trên quy mô lớn. Đây là nỗ lực của Meta nhằm bảo vệ người dùng khỏi các hành vi gian lận.

Ngoài chương trình xác minh, Facebook cũng công bố kế hoạch phát triển “video nhập vai” để cạnh tranh với TikTok. Công ty sẽ thử nghiệm trải nghiệm video toàn màn hình cho một nhóm người dùng ngay khi họ mở ứng dụng, đồng thời cho phép người dùng tùy chọn quay lại giao diện bảng tin thông thường nếu muốn. Tính năng này sẽ không khả dụng cho các Trang hoặc tài khoản chuyên nghiệp, và sẽ được triển khai dần dần bắt đầu từ thứ Hai tới tại một số thị trường trước khi mở rộng ra phạm vi toàn cầu.