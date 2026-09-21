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Facebook gặp sự cố không thể truy cập

Thứ Hai, 08:47, 21/09/2026
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VOV.VN - Theo Downdetector, hàng nghìn người đã báo cáo gặp sự cố khi truy cập Facebook vào sáng ngày 21/9, theo giờ Việt Nam.

Theo trang web thông báo sự cố, đã có hơn 16.000 báo cáo về tình trạng không thể truy cập vào Facebook, tính đến thời điểm đưa tin 8h08 phút ngày 21/9.

facebook gap su co khong the truy cap hinh anh 1
Lượng người dùng báo cáo sự cố Facebook vào 8h08 phút ngày 21/9

Hầu hết các báo cáo cho biết họ gặp sự cố khi truy cập trang web Facebook, trang web bị kẹt ở logo Facebook và không tải được thêm. Một số trang chỉ hiển thị màn hình trắng và không tải được. Khoảng 12% báo cáo cho biết ứng dụng cũng gặp sự cố đăng nhập.

Hiện tại chưa có thêm thông tin nào khác liên quan đến nguyên nhân gây ra sự cố. Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, hiện tượng không thể truy cập Facebook diễn ra trên trang web, trong khi việc truy cập với bản mobile và ứng dụng Messenger vẫn bình thường, ít nhất ở thời điểm viết tin. Việc gọi thoại và video qua Messenger cũng ở trạng thái bình thường.

Facebook chỉ là một trong nhiều dịch vụ của Meta gặp sự cố gần đây

Đây không phải là sự cố ngừng truy cập trên diện rộng gần đây mà dịch vụ Facebook của Meta gặp phải. Trước đó, các dịch vụ mạng xã hội chính của Meta đã nhiều lần gặp sự cố trên diện rộng. Mới đây, sự cố đã xảy ra vào tối 22/7, hay rạng sáng ngày 19/7. Tuy nhiên, có lẽ đỉnh điểm nhất là sự cố vào tối ngày 12/6 khi các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta gặp sự cố trên toàn cầu, khiến nhiều người không thể truy cập hoặc không tải được bảng tin, thậm chí một số tưởng rằng Facebook của mình đã bị hack.

Việc các nền tảng của Meta liên tiếp gặp sự cố trong thời gian ngắn khiến trải nghiệm của hàng triệu người dùng bị ảnh hưởng, đặc biệt với những người sử dụng Facebook và Messenger để liên lạc hoặc phục vụ công việc. Hiện chưa rõ các sự cố gần đây có liên quan đến cùng một nguyên nhân kỹ thuật hay không.

CTV Kiến An/VOV.VN
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