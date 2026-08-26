English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Meta đạt thỏa thuận 17 tỷ USD về tác động của mạng xã hội đối với trẻ em

Thứ Tư, 23:16, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn Meta ngày 26/8 đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng chục tỷ USD với một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng chưởng lý Mỹ, nhằm giải quyết các cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo các tổng chưởng lý tham gia vụ kiện, Meta sẽ phải chi ít nhất 12 tỷ USD trong vòng 10 năm. Tổng giá trị thỏa thuận có thể tăng lên khoảng 17 tỷ USD, tùy thuộc vào việc các nền tảng lớn khác có chấp nhận những biện pháp bảo vệ trẻ em tương tự hay không.

Ngoài khoản tiền dàn xếp, Meta phải thực hiện hàng loạt thay đổi đối với Facebook và Instagram dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó đáng chú ý là giới hạn tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram ở mức 2 giờ mỗi ngày; đưa ra cảnh báo sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục; hạn chế truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng và tắt phần lớn thông báo trong thời gian học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

meta dat thoa thuan 17 ty usd ve tac dong cua mang xa hoi doi voi tre em hinh anh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Meta cũng phải tăng cường xác minh độ tuổi, kiểm soát nội dung không phù hợp, mở rộng công cụ giám sát dành cho phụ huynh và hạn chế một số tính năng có thể thúc đẩy việc so sánh ngoại hình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của trẻ em.

Thỏa thuận xuất phát từ các vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng từ năm 2023, cáo buộc Meta cố tình thiết kế các tính năng nhằm giữ trẻ em trên nền tảng lâu hơn để tăng doanh thu quảng cáo, trong khi không thông tin đầy đủ về những nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần.

Meta không thừa nhận hành vi sai trái. Tập đoàn cho biết thỏa thuận sẽ tạo ra các biện pháp bảo vệ mới đối với thanh thiếu niên, đồng thời kêu gọi TikTok và YouTube áp dụng các tiêu chuẩn tương tự.

Thỏa thuận vẫn cần được tòa án phê chuẩn. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thỏa thuận bảo vệ người tiêu dùng lớn nhất trong lịch sử Mỹ và có thể tạo ra một tiêu chuẩn mới về cách các nền tảng mạng xã hội phục vụ người dùng trẻ tuổi.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Meta, Google, TikTok đối mặt hơn 3.000 vụ kiện tại Mỹ
Meta, Google, TikTok đối mặt hơn 3.000 vụ kiện tại Mỹ

VOV.VN - Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 10/8 đã cho phép hàng nghìn vụ kiện nhằm vào Meta, Google,TikTok cùng nhiều công ty mạng xã hội khác tiếp tục được xét xử. Các nguyên đơn cáo buộc những công ty này cố tình thiết kế sản phẩm nhằm khiến trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng nền tảng trong thời gian dài.

Meta, Google, TikTok đối mặt hơn 3.000 vụ kiện tại Mỹ

Meta, Google, TikTok đối mặt hơn 3.000 vụ kiện tại Mỹ

VOV.VN - Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 10/8 đã cho phép hàng nghìn vụ kiện nhằm vào Meta, Google,TikTok cùng nhiều công ty mạng xã hội khác tiếp tục được xét xử. Các nguyên đơn cáo buộc những công ty này cố tình thiết kế sản phẩm nhằm khiến trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng nền tảng trong thời gian dài.

EU yêu cầu Meta và TikTok thắt chặt kiểm soát thông tin sai lệch
EU yêu cầu Meta và TikTok thắt chặt kiểm soát thông tin sai lệch

VOV.VN - Ngày 7/8, Ủy ban Châu Âu đã làm việc với các nền tảng mạng xã hội lớn như Meta và TikTok, yêu cầu hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn các tin đồn thất thiệt sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.

EU yêu cầu Meta và TikTok thắt chặt kiểm soát thông tin sai lệch

EU yêu cầu Meta và TikTok thắt chặt kiểm soát thông tin sai lệch

VOV.VN - Ngày 7/8, Ủy ban Châu Âu đã làm việc với các nền tảng mạng xã hội lớn như Meta và TikTok, yêu cầu hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn các tin đồn thất thiệt sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.

Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em
Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em

VOV.VN - Tòa án bang New Mexico của Mỹ ngày 6/8 ra phán quyết buộc Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram phải bồi thường 567 triệu USD và áp dụng hàng loạt biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên sau khi kết luận nền tảng này gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em

Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em

VOV.VN - Tòa án bang New Mexico của Mỹ ngày 6/8 ra phán quyết buộc Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram phải bồi thường 567 triệu USD và áp dụng hàng loạt biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên sau khi kết luận nền tảng này gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus
Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

VOV.VN - Ngày 27/4, Trung Quốc đã ra thông báo về việc cấm các công ty nước ngoài mua lại Manus – một startup AI có giá 2 tỷ USD, trong một động thái được đánh giá là nhằm ngăn công nghệ lõi rơi vào tay Mỹ.

Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

VOV.VN - Ngày 27/4, Trung Quốc đã ra thông báo về việc cấm các công ty nước ngoài mua lại Manus – một startup AI có giá 2 tỷ USD, trong một động thái được đánh giá là nhằm ngăn công nghệ lõi rơi vào tay Mỹ.

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên
Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên. 

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ