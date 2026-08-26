Meta đạt thỏa thuận 17 tỷ USD về tác động của mạng xã hội đối với trẻ em

Theo các tổng chưởng lý tham gia vụ kiện, Meta sẽ phải chi ít nhất 12 tỷ USD trong vòng 10 năm. Tổng giá trị thỏa thuận có thể tăng lên khoảng 17 tỷ USD, tùy thuộc vào việc các nền tảng lớn khác có chấp nhận những biện pháp bảo vệ trẻ em tương tự hay không.

Ngoài khoản tiền dàn xếp, Meta phải thực hiện hàng loạt thay đổi đối với Facebook và Instagram dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó đáng chú ý là giới hạn tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram ở mức 2 giờ mỗi ngày; đưa ra cảnh báo sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục; hạn chế truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng và tắt phần lớn thông báo trong thời gian học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Meta cũng phải tăng cường xác minh độ tuổi, kiểm soát nội dung không phù hợp, mở rộng công cụ giám sát dành cho phụ huynh và hạn chế một số tính năng có thể thúc đẩy việc so sánh ngoại hình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của trẻ em.

Thỏa thuận xuất phát từ các vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng từ năm 2023, cáo buộc Meta cố tình thiết kế các tính năng nhằm giữ trẻ em trên nền tảng lâu hơn để tăng doanh thu quảng cáo, trong khi không thông tin đầy đủ về những nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần.

Meta không thừa nhận hành vi sai trái. Tập đoàn cho biết thỏa thuận sẽ tạo ra các biện pháp bảo vệ mới đối với thanh thiếu niên, đồng thời kêu gọi TikTok và YouTube áp dụng các tiêu chuẩn tương tự.

Thỏa thuận vẫn cần được tòa án phê chuẩn. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thỏa thuận bảo vệ người tiêu dùng lớn nhất trong lịch sử Mỹ và có thể tạo ra một tiêu chuẩn mới về cách các nền tảng mạng xã hội phục vụ người dùng trẻ tuổi.