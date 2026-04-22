中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CATL ra mắt pin siêu sạc thế hệ mới, sạc gần đầy chỉ trong 6 phút

Thứ Tư, 12:57, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL vừa công bố công nghệ sạc nhanh thế hệ mới, cho phép sạc pin từ 10% lên 98% chỉ trong vòng 6 phút, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua công nghệ pin cho xe điện.


Thông tin pin siêu sạc thế hệ mới được đưa ra tại sự kiện “Ngày công nghệ siêu cấp” do CATL tổ chức ngày 21/4 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đây, hãng này đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ ba của dòng pin lithium sắt phosphate (LFP) siêu sạc mang tên “Thần hành” (Shenxing).

Theo CATL, công nghệ mới đạt khả năng sạc siêu nhanh tương đương 10C, với công suất đỉnh lên tới 15C. Trong điều kiện nhiệt độ thông thường, pin có thể được sạc đầy chỉ trong vòng 6 phút, rút ngắn đáng kể thời gian chờ và đưa trải nghiệm sạc xe điện tiến gần hơn với việc tiếp nhiên liệu cho xe chạy xăng.

catl ra mat pin sieu sac the he moi, sac gan day chi trong 6 phut hinh anh 1
CATL giới thiệu dòng pin Shenxing thế hệ thứ ba với khả năng sạc siêu nhanh - Ảnh: Tân Hoa xã

Doanh nghiệp này cũng cho biết, loại pin LFP mới nhất có thể sạc từ 10% lên 35% chỉ trong 1 phút, tuy nhiên mốc thời gian này được đo trong điều kiện nhiệt độ phù hợp. Dù vậy, đây vẫn được xem là bước đột phá lớn, vượt qua mức sạc 9 phút mà BYD từng công bố trước đó.

Ngoài công nghệ sạc nhanh, CATL cũng giới thiệu thêm nhiều hướng phát triển mới trong lĩnh vực pin xe điện. Trong đó có dòng pin niken-coban-mangan (NCM) với khả năng cho xe chạy tới 1.000 km sau mỗi lần sạc, tương đương 621 dặm.

Đáng chú ý, CATL còn giới thiệu một mẫu pin thể ngưng tụ với tham vọng cung cấp quãng đường di chuyển tối đa lên tới 1.500 km cho dòng xe sedan. Nếu được thương mại hóa thành công, công nghệ này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt nỗi lo về quãng đường vận hành, một trong những rào cản lớn đối với quá trình phổ cập xe điện hiện nay.

Giới chuyên gia nhận định, việc kéo dài quãng đường di chuyển và rút ngắn thời gian sạc sẽ tạo thêm động lực cho thị trường xe điện phát triển, đặc biệt tại những khu vực còn thiếu hạ tầng trạm sạc.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: pin thế hệ mới công nghệ pin sạc nhanh pin xe điện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản
VOV.VN - Isuzu Motors và Toyota Motor Corporation vừa công bố hợp tác phát triển mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

VOV.VN - Isuzu Motors và Toyota Motor Corporation vừa công bố hợp tác phát triển mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Thói quen sạc pin từ thời điện thoại Nokia đã hết thời với smartphone
VOV.VN - Quy tắc sạc pin từ thời điện thoại cũ vẫn được truyền tai nhau, nhưng smartphone ngày nay đã thay đổi hoàn toàn cách người dùng nên sử dụng pin.

VOV.VN - Quy tắc sạc pin từ thời điện thoại cũ vẫn được truyền tai nhau, nhưng smartphone ngày nay đã thay đổi hoàn toàn cách người dùng nên sử dụng pin.

Mercedes-Benz bị phạt hơn 11 tỷ won do sai lệch thông tin về pin xe điện
VOV.VN - Ngày 11/3/2026, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) đã quyết định áp dụng biện pháp khắc phục và xử phạt hành chính 11,239 tỷ won đối với Mercedes-Benz, đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan công tố do hành vi cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho người tiêu dùng liên quan đến pin xe điện.

VOV.VN - Ngày 11/3/2026, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) đã quyết định áp dụng biện pháp khắc phục và xử phạt hành chính 11,239 tỷ won đối với Mercedes-Benz, đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan công tố do hành vi cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho người tiêu dùng liên quan đến pin xe điện.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm