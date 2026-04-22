CATL ra mắt pin siêu sạc thế hệ mới, sạc gần đầy chỉ trong 6 phút



Thông tin pin siêu sạc thế hệ mới được đưa ra tại sự kiện “Ngày công nghệ siêu cấp” do CATL tổ chức ngày 21/4 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đây, hãng này đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ ba của dòng pin lithium sắt phosphate (LFP) siêu sạc mang tên “Thần hành” (Shenxing).

Theo CATL, công nghệ mới đạt khả năng sạc siêu nhanh tương đương 10C, với công suất đỉnh lên tới 15C. Trong điều kiện nhiệt độ thông thường, pin có thể được sạc đầy chỉ trong vòng 6 phút, rút ngắn đáng kể thời gian chờ và đưa trải nghiệm sạc xe điện tiến gần hơn với việc tiếp nhiên liệu cho xe chạy xăng.

CATL giới thiệu dòng pin Shenxing thế hệ thứ ba với khả năng sạc siêu nhanh - Ảnh: Tân Hoa xã

Doanh nghiệp này cũng cho biết, loại pin LFP mới nhất có thể sạc từ 10% lên 35% chỉ trong 1 phút, tuy nhiên mốc thời gian này được đo trong điều kiện nhiệt độ phù hợp. Dù vậy, đây vẫn được xem là bước đột phá lớn, vượt qua mức sạc 9 phút mà BYD từng công bố trước đó.

Ngoài công nghệ sạc nhanh, CATL cũng giới thiệu thêm nhiều hướng phát triển mới trong lĩnh vực pin xe điện. Trong đó có dòng pin niken-coban-mangan (NCM) với khả năng cho xe chạy tới 1.000 km sau mỗi lần sạc, tương đương 621 dặm.

Đáng chú ý, CATL còn giới thiệu một mẫu pin thể ngưng tụ với tham vọng cung cấp quãng đường di chuyển tối đa lên tới 1.500 km cho dòng xe sedan. Nếu được thương mại hóa thành công, công nghệ này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt nỗi lo về quãng đường vận hành, một trong những rào cản lớn đối với quá trình phổ cập xe điện hiện nay.

Giới chuyên gia nhận định, việc kéo dài quãng đường di chuyển và rút ngắn thời gian sạc sẽ tạo thêm động lực cho thị trường xe điện phát triển, đặc biệt tại những khu vực còn thiếu hạ tầng trạm sạc.