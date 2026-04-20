Lần đầu tiên diễn ra Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam

Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về sản lượng và thứ 3 về giá trị xuất khẩu thủy sản. Ngành không chỉ đóng góp lớn cho kinh tế mà còn tạo sinh kế cho hơn 4 triệu lao động, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền.

Giai đoạn 2021- 2025, ngành đã triển khai 113 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó 60 nhiệm vụ được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả. Đáng chú ý, công tác sản xuất giống đã chủ động được hơn 80% nguồn giống thủy sản chủ lực, với trên 95% đạt tiêu chuẩn sạch bệnh.

Nhiều quy trình công nghệ nuôi trồng, chế phẩm sinh học, xử lý môi trường, phòng trị bệnh, khai thác và bảo quản đã được áp dụng trên khoảng 90% diện tích và sản lượng, góp phần duy trì tăng trưởng ổn định 4 - 5%/năm.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, khoa học công nghệ ngày càng giữ vai trò then chốt trong phát triển nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh ngành đặt mục tiêu tăng trưởng 3,6 - 3,7% và kim ngạch xuất khẩu đạt 73 - 74 tỷ USD.

Thời gian qua, Bộ đã tổ chức nhiều diễn đàn khoa học lớn, thu hút đông đảo chuyên gia và doanh nghiệp. Riêng lĩnh vực thủy sản, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên một hội nghị khoa học công nghệ quy mô toàn quốc gắn với triển lãm quốc tế được tổ chức, tạo sự kết nối trực tiếp giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

“Thực tế cho thấy, dù còn nhiều khó khăn, năm 2025 ngành thủy sản vẫn đạt sản lượng khoảng 9,95 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 11,3 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngành thủy sản xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng cốt lõi trong giai đoạn tới đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt sản lượng 9,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 14 - 16 tỷ USD, phát triển nuôi biển thành ngành kinh tế công nghiệp hiện đại.

Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra ngày 27 - 28/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, với khoảng 300 đại biểu tham dự gồm nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng đại diện các địa phương và ngư dân.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, gồm phiên toàn thể, các tiểu ban chuyên môn và khu trưng bày thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư, tập trung vào nuôi trồng, dinh dưỡng, công nghệ sinh học, quản lý dịch bệnh, khai thác và chế biến.

Song song, VinaFIS Expo 2026 diễn ra từ 28 - 30/4 tại SECC, được xem là triển lãm quy mô toàn ngành lần đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện dự kiến thu hút gần 200 đơn vị tham gia, trong đó khoảng 40% là doanh nghiệp và nhà mua hàng quốc tế, với sự góp mặt của nhiều hiệp hội và đối tác như Hà Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có nhiều hoạt động đáng chú ý như lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Cần Giờ, lễ khai mạc triển lãm, lễ trao giải “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ V, cùng chuỗi hội thảo chuyên đề về phát triển nuôi trồng, tối ưu dinh dưỡng cá rô phi xuất khẩu, nghề cá bền vững và chuyển đổi số ngành thủy sản.