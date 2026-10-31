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Giá RAM đang giảm tại Trung Quốc nhưng vẫn "ế ẩm"

Thứ Bảy, 06:30, 31/10/2026
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VOV.VN - Giá RAM giảm vài chục nhân dân tệ chưa đủ cải thiện sức mua, khi người dùng vẫn e ngại chi phí nâng cấp máy tính.

Theo ghi nhận từ các trang tin Trung Quốc vào ngày 29/10 vừa qua, giá các mô-đun RAM DDR5 16 GB tại các quầy hàng chính thống tại Hoa Cường Bắc (Thâm Quyến) hiện dao động từ 1.400 đến 1.600 nhân dân tệ (5,4 - 6,2 triệu đồng). Trong khi đó, giá các module 32 GB vẫn duy trì ở mức cao, từ 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ (7,75 - 11,63 triệu đồng). Đối với ổ SSD 1TB, giá bán dao động trong khoảng 800 đến 1.000 nhân dân tệ (3,15 - 3,94 triệu đồng).

gia ram dang giam tai trung quoc nhung van e am hinh anh 1
Mức giá giảm của RAM tại Trung Quốc chỉ rơi vào khoảng tối đa 193.000 đồng so với mức đỉnh

Mặc dù giá cả đã giảm từ 20 đến 50 nhân dân tệ (77.000 - 193.000 đồng) so với mức cao trước đó, tổng chi phí để tự lắp ráp máy tính vẫn ở mức kỷ lục. Thị trường giao dịch hiện đang diễn ra chậm chạp, với một số nhà cung cấp báo cáo doanh số bán bộ nhớ giảm từ 20% đến 30% kể từ tháng 10.

Giá RAM vẫn quá cao khiến người dùng thờ ơ

Người tiêu dùng đang thể hiện thái độ chờ đợi và quan sát đối với các sản phẩm phần cứng có giá cao. Để nhanh chóng thu hồi vốn và giảm áp lực tồn kho, một số nhà phân phối RAM đã bắt đầu hạ giá bán hàng, dẫn đến tình trạng giá thị trường thậm chí còn thấp hơn giá mua vào của nhà máy.

Tuy nhiên, các nhà phân tích trong ngành cho rằng sự sụt giảm nhẹ hiện tại trên thị trường bộ nhớ không phải là một xu hướng suy giảm, mà chỉ là phản ứng thụ động của các nhà phân phối dưới áp lực tài chính. Với việc các doanh nghiệp đều phải nhập hàng với giá cao, không có nhiều dư địa để giảm giá, dẫn đến tình trạng khó khăn trên thị trường khi giá cả vẫn giữ nguyên trong khi giao dịch diễn ra chậm chạp.

Hướng đến tương lai, tình trạng bế tắc trên thị trường bộ nhớ khó có thể được giải quyết trong thời gian sớm. Sự cắt giảm sản lượng từ các nhà sản xuất lớn, cùng áp lực ngày càng tăng từ nhu cầu AI (trí tuệ nhân tạo), đang khiến nguồn cung bộ nhớ dành cho người tiêu dùng trở nên khan hiếm. Trước khi nhu cầu của người dùng cuối phục hồi đáng kể, hiện tượng đảo ngược giá cục bộ và giảm giá dần dần có thể tiếp tục diễn ra trong một thời gian.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo MyDrivers
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