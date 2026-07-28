Bộ nhớ RAM Trung Quốc ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng

Gigabyte vừa công bố hỗ trợ các module bộ nhớ RAM DDR5 dựa trên chip của nhà sản xuất Trung Quốc CXMT (ChangXin Memory Technologies) cho toàn bộ dòng sản phẩm bo mạch chủ của mình. Sáng kiến này nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm linh kiện đắt đỏ, đồng thời mang lại sự linh hoạt và khả năng tiếp cận tốt hơn cho người tiêu dùng.

Gigabyte trở thành hãng bo mạch chủ mới nhất chấp nhận hỗ trợ RAM đến từ CXMT

Đối với các hệ thống sử dụng bộ xử lý AMD, tính năng mới này có sẵn cho các bo mạch chủ AM5 thuộc dòng 600 và 800. Việc hỗ trợ được kích hoạt thông qua bản cập nhật BIOS dựa trên phiên bản firmware AGESA 1.3.0.1c, kết hợp với các tính năng tối ưu hóa bộ nhớ độc quyền của Gigabyte. Nhờ vào điều chỉnh này, các nền tảng AMD sẽ hoạt động ổn định với các module RAM 16 GB và 24 GB, đạt tốc độ lên đến 8.200 MT/s, tương đương với bộ nhớ của các thương hiệu nổi tiếng.

Sự thiếu hụt RAM trên toàn cầu

Ngoài ra, Gigabyte cũng hỗ trợ các chipset Intel mới nhất. Trên các nền tảng Intel, bao gồm chipset dòng 700 và 800, khả năng tương thích với bộ nhớ RAM CXMT đã có sẵn thông qua các phiên bản BIOS hiện tại đi kèm với sản phẩm mà không cần tải xuống tệp mới hay thực hiện các thủ tục bổ sung.

Động thái này của Gigabyte diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu phần cứng lớn đang ngày càng định vị CXMT như một thế lực quan trọng thứ tư trong sản xuất chip DRAM toàn cầu, bên cạnh những gã khổng lồ như Samsung, SK Hynix và Micron.

Hiện tại, Corsair là một trong những thương hiệu lớn đã áp dụng module CXMT vào bộ nhớ của họ, mặc dù ban đầu chỉ có mặt tại thị trường Trung Quốc. Với tình hình thiếu hụt bộ nhớ hiện tại, sẽ không bất ngờ khi công nghệ RAM của Trung Quốc có khả năng sớm mở rộng ra thị trường toàn cầu thông qua các đối tác mới trong tương lai.