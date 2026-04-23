Giữ gìn smartphone như mới để bán lại giá cao liệu có đáng?

Sau khi bỏ ra số tiền không nhỏ để sở hữu một chiếc smartphone mới, tâm lý chung của nhiều người là giữ gìn thiết bị luôn ở trạng thái tốt nhất. Vì vậy, không ít người lựa chọn dán màn hình, dùng ốp lưng dày hoặc thậm chí hạn chế sử dụng trong một số tình huống để tránh trầy xước. Mục tiêu cuối cùng là giúp máy giữ giá khi cần bán lại.

Nhiều người có thói quen mua sắm ốp lưng, dán miếng bảo vệ màn hình cho điện thoại của mình khi mới mua

Tuy nhiên, giá trị bán lại của smartphone lại phụ thuộc khá nhiều vào thói quen nâng cấp thiết bị. Nếu người dùng thay máy sau khoảng hai năm, với khoản tiền thu về có thể vẫn đáng kể. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi các dòng smartphone không còn tạo ra khác biệt quá lớn qua từng thế hệ khiến nhiều người có xu hướng sử dụng lâu hơn. Kết quả là, giá trị bán lại của máy giảm mạnh và trở nên kém quan trọng.

Người dùng nên “sống hết mình” với smartphone đã mua

Thực tế, việc cố gắng giữ máy “như mới” đôi khi lại khiến trải nghiệm sử dụng bị ảnh hưởng. Những chiếc ốp dày hay lớp bảo vệ quá mức có thể làm mất đi cảm giác cầm nắm, thiết kế và chất liệu mà nhà sản xuất hướng tới. Người dùng vô tình đánh đổi sự thoải mái hằng ngày chỉ để đổi lấy một khoản chênh lệch không quá lớn khi bán lại.

Ở phân khúc tầm trung hoặc giá rẻ, điều này càng rõ ràng hơn khi số tiền thu về sau khi bán lại thường không đáng kể so với công sức và thời gian dành cho việc giữ gìn và giao dịch. Trong nhiều trường hợp, lợi ích nhận được không đủ để bù cho những trải nghiệm đã bị hạn chế trước đó.

Thay vì quá đặt nặng chuyện bán lại, một cách tiếp cận hợp lý hơn mà người dùng smartphone cần suy nghĩ là sử dụng thiết bị đúng với nhu cầu và tận hưởng những gì nó mang lại. Nếu lo ngại rủi ro hư hỏng, người dùng có thể cân nhắc các gói bảo hành mở rộng hoặc bảo hiểm thiết bị, thay vì chỉ dựa vào phụ kiện bảo vệ.

Smartphone vốn là công cụ phục vụ cuộc sống hằng ngày. Việc tận dụng tối đa giá trị sử dụng thường mang lại lợi ích rõ ràng hơn so với việc cố giữ máy hoàn hảo chỉ để bán lại với mức giá nhỉnh hơn không đáng kể.