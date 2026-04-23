中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giữ gìn smartphone như mới để bán lại giá cao liệu có đáng?

Thứ Năm, 06:00, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chăm sóc giữ gìn smartphone “như mới” có thể giúp bán lại được giá hơn, tuy nhiên đôi khi lại khiến người dùng bỏ lỡ cảm giác sử dụng trọn vẹn.

Sau khi bỏ ra số tiền không nhỏ để sở hữu một chiếc smartphone mới, tâm lý chung của nhiều người là giữ gìn thiết bị luôn ở trạng thái tốt nhất. Vì vậy, không ít người lựa chọn dán màn hình, dùng ốp lưng dày hoặc thậm chí hạn chế sử dụng trong một số tình huống để tránh trầy xước. Mục tiêu cuối cùng là giúp máy giữ giá khi cần bán lại.

giu gin smartphone nhu moi de ban lai gia cao lieu co dang hinh anh 1
Nhiều người có thói quen mua sắm ốp lưng, dán miếng bảo vệ màn hình cho điện thoại của mình khi mới mua

Tuy nhiên, giá trị bán lại của smartphone lại phụ thuộc khá nhiều vào thói quen nâng cấp thiết bị. Nếu người dùng thay máy sau khoảng hai năm, với khoản tiền thu về có thể vẫn đáng kể. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi các dòng smartphone không còn tạo ra khác biệt quá lớn qua từng thế hệ khiến nhiều người có xu hướng sử dụng lâu hơn. Kết quả là, giá trị bán lại của máy giảm mạnh và trở nên kém quan trọng.

Người dùng nên “sống hết mình” với smartphone đã mua

Thực tế, việc cố gắng giữ máy “như mới” đôi khi lại khiến trải nghiệm sử dụng bị ảnh hưởng. Những chiếc ốp dày hay lớp bảo vệ quá mức có thể làm mất đi cảm giác cầm nắm, thiết kế và chất liệu mà nhà sản xuất hướng tới. Người dùng vô tình đánh đổi sự thoải mái hằng ngày chỉ để đổi lấy một khoản chênh lệch không quá lớn khi bán lại.

Ở phân khúc tầm trung hoặc giá rẻ, điều này càng rõ ràng hơn khi số tiền thu về sau khi bán lại thường không đáng kể so với công sức và thời gian dành cho việc giữ gìn và giao dịch. Trong nhiều trường hợp, lợi ích nhận được không đủ để bù cho những trải nghiệm đã bị hạn chế trước đó.

Thay vì quá đặt nặng chuyện bán lại, một cách tiếp cận hợp lý hơn mà người dùng smartphone cần suy nghĩ là sử dụng thiết bị đúng với nhu cầu và tận hưởng những gì nó mang lại. Nếu lo ngại rủi ro hư hỏng, người dùng có thể cân nhắc các gói bảo hành mở rộng hoặc bảo hiểm thiết bị, thay vì chỉ dựa vào phụ kiện bảo vệ.

Smartphone vốn là công cụ phục vụ cuộc sống hằng ngày. Việc tận dụng tối đa giá trị sử dụng thường mang lại lợi ích rõ ràng hơn so với việc cố giữ máy hoàn hảo chỉ để bán lại với mức giá nhỉnh hơn không đáng kể.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Tag: smartphone giữ gìn ốp lưng miếng dán màn hình giá trị bán lại
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thói quen sạc pin từ thời điện thoại Nokia đã hết thời với smartphone
VOV.VN - Quy tắc sạc pin từ thời điện thoại cũ vẫn được truyền tai nhau, nhưng smartphone ngày nay đã thay đổi hoàn toàn cách người dùng nên sử dụng pin.

Khe SIM lai liệu có “hồi sinh” trong kỷ nguyên smartphone AI?
VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn ra và bắt đầu tác động đến các nhà sản xuất smartphone, khiến người dùng cảm nhận rõ rệt qua việc giá cả và thông số kỹ thuật ngày càng tăng.

Thời gian rảnh rỗi nhiều, người về hưu dễ sa đà vào smartphone và mạng xã hội
VOV.VN - Sự linh hoạt của thời gian khi về hưu vô tình mở đường cho thói quen sử dụng smartphone quá mức khiến nhiều người cảm thấy trống rỗng sau những giờ lướt mạng.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm