Google đưa tính năng đáng giá nhất của Gemini đến Việt Nam

Thứ Sáu, 10:02, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Google đã và đang tập trung nâng cấp khả năng của Gemini, một trong những sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của mình trong những tháng gần đây.

Mặc dù một số tính năng mới của Gemini vẫn còn hạn chế, nhưng Google đã chính thức ra mắt tính năng Trí thông minh Cá nhân (Personal Intelligence) tại Mỹ vào tháng Giêng. Giờ đây, công ty đã bắt đầu mở rộng tính năng này ra thị trường toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

google dua tinh nang dang gia nhat cua gemini den viet nam hinh anh 1

Theo báo cáo từ Android Authority, Trí thông minh Cá nhân hiện đã có mặt ở hầu hết các quốc gia, tuy nhiên, người dùng tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh vẫn chưa thể sử dụng tính năng này. Đáng chú ý, Google cũng cho phép Trí thông minh Cá nhân hoạt động với tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Gemini. Các tính năng này sẽ được cung cấp trước tiên cho người dùng đăng ký AI Plus, Pro và Ultra tại các khu vực mới, trước khi có sẵn miễn phí cho người dùng không trả phí đăng ký.

Google cho biết việc triển khai rộng rãi hơn sẽ diễn ra trong những tuần tới, mặc dù chưa công bố ngày ra mắt cụ thể. Sự mở rộng này không quá bất ngờ khi công ty đã cung cấp Trí thông minh Cá nhân miễn phí cho người dùng tại Mỹ vào tháng trước.

Vai trò của trí thông minh cá nhân đối với Gemini

Trí thông minh Cá nhân là một yếu tố quan trọng giúp Gemini tận dụng lợi thế từ các dịch vụ của Google như Gmail, Photos, YouTube và Search, cho phép xử lý yêu cầu của người dùng một cách hiệu quả. Tính năng này ban đầu được ra mắt cho người đăng ký AI Pro và Ultra tại Mỹ, cũng như bổ sung khả năng khai thác cuộc trò chuyện trước đây nhằm cá nhân hóa câu trả lời dựa trên các cuộc trò chuyện trước đó.

google dua tinh nang dang gia nhat cua gemini den viet nam hinh anh 2

Trong khi các sản phẩm AI cạnh tranh như ChatGPT và Claude yêu cầu người dùng thiết lập thủ công để truy cập thông tin cá nhân, Google lại có lợi thế lớn nhờ vào sự tích hợp sâu rộng với các dịch vụ của mình.

Việc Google mở rộng tính năng cốt lõi của Gemini sang nhiều thị trường hơn là một bước tiến đáng hoan nghênh. Hơn nữa, việc hỗ trợ nhiều ngôn ngữ sẽ giúp Trí thông minh Cá nhân trở nên hữu ích hơn cho người dùng trên toàn thế giới, không chỉ giới hạn ở tiếng Anh.

CTV Kiến An/VOV.VN
Google tung "chiêu mới" kéo người dùng rời ChatGPT sang Gemini

VOV.VN - Việc chuyển từ ChatGPT sang Gemini giờ đây trở nên đơn giản hơn khi Google ra mắt công cụ giúp nhập dữ liệu và lịch sử trò chuyện chỉ trong vài bước.

Google thử nghiệm ứng dụng Gemini trong giáo dục phổ thông

VOV.VN - Google đang nâng tầm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo Gemini vào lĩnh vực giáo dục nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện cho kỳ thi xét tuyển đại học tại Mỹ (SAT).

Google cải tiến Smart TV tương lai bằng Gemini AI

VOV.VN - Tại CES 2026, Google đã công bố những cải tiến đáng kể trong trải nghiệm người dùng trên Smart TV nhờ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini.

