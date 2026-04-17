Google đưa tính năng đáng giá nhất của Gemini đến Việt Nam

Mặc dù một số tính năng mới của Gemini vẫn còn hạn chế, nhưng Google đã chính thức ra mắt tính năng Trí thông minh Cá nhân (Personal Intelligence) tại Mỹ vào tháng Giêng. Giờ đây, công ty đã bắt đầu mở rộng tính năng này ra thị trường toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Theo báo cáo từ Android Authority, Trí thông minh Cá nhân hiện đã có mặt ở hầu hết các quốc gia, tuy nhiên, người dùng tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh vẫn chưa thể sử dụng tính năng này. Đáng chú ý, Google cũng cho phép Trí thông minh Cá nhân hoạt động với tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Gemini. Các tính năng này sẽ được cung cấp trước tiên cho người dùng đăng ký AI Plus, Pro và Ultra tại các khu vực mới, trước khi có sẵn miễn phí cho người dùng không trả phí đăng ký.

Google cho biết việc triển khai rộng rãi hơn sẽ diễn ra trong những tuần tới, mặc dù chưa công bố ngày ra mắt cụ thể. Sự mở rộng này không quá bất ngờ khi công ty đã cung cấp Trí thông minh Cá nhân miễn phí cho người dùng tại Mỹ vào tháng trước.

Vai trò của trí thông minh cá nhân đối với Gemini

Trí thông minh Cá nhân là một yếu tố quan trọng giúp Gemini tận dụng lợi thế từ các dịch vụ của Google như Gmail, Photos, YouTube và Search, cho phép xử lý yêu cầu của người dùng một cách hiệu quả. Tính năng này ban đầu được ra mắt cho người đăng ký AI Pro và Ultra tại Mỹ, cũng như bổ sung khả năng khai thác cuộc trò chuyện trước đây nhằm cá nhân hóa câu trả lời dựa trên các cuộc trò chuyện trước đó.

Trong khi các sản phẩm AI cạnh tranh như ChatGPT và Claude yêu cầu người dùng thiết lập thủ công để truy cập thông tin cá nhân, Google lại có lợi thế lớn nhờ vào sự tích hợp sâu rộng với các dịch vụ của mình.

Việc Google mở rộng tính năng cốt lõi của Gemini sang nhiều thị trường hơn là một bước tiến đáng hoan nghênh. Hơn nữa, việc hỗ trợ nhiều ngôn ngữ sẽ giúp Trí thông minh Cá nhân trở nên hữu ích hơn cho người dùng trên toàn thế giới, không chỉ giới hạn ở tiếng Anh.