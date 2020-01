Theo đó, Huawei sẽ không tham gia các thành phần cốt lõi được coi là trọng yếu và nhạy cảm của mạng lưới 5G của Anh.



Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Anh, do Thủ tướng Boris Johnson chủ trì. Quyết định được đánh giá là khá khó khăn trong bối cảnh Mỹ - một trong số những đồng minh thân cận nhất của Anh, mong muốn các nước không hợp tác Huawei, với những lo ngại an ninh.

Huawei đóng vai trò “hạn chế” trong việc phát triển mạng 5G tại Anh. (Ảnh: AFP)

Trước các nhà lập pháp Anh, Ngoại trưởng Dominic Raab khẳng định, việc cho phép Huawei tham gia vào quá trình phát triển mạng 5G ở nước này sẽ không gây nguy hiểm cho các hoạt động chia sẻ các dữ liệu tình báo.

Hiện chương trình cơ sở hạ tầng mạng 5G được xem là tối quan trọng đối với tương lai kinh tế Anh hậu Brexit. Theo Chính phủ Anh, nước này đang thực hiện một số biện pháp nhằm "giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn do chuỗi cung ứng gây ra và chống lại các mối đe dọa, cho dù đó là tội phạm mạng hay các cuộc tấn công do nhà nước tài trợ''./.