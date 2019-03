Huawei P30 Pro đọ sức Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 Plus của Samsung được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá của ngôi vị đầu bảng của smartphone Android, tuy nhiên P30 Pro của Huawei vừa ra mắt đêm 26/3 (giờ Việt Nam) đe dọa ngôi vị này. Ảnh: Cnet. Hồi tháng 1 vừa qua, Giám đốc điều hành doanh nghiệp tiêu dùng của Huawei, Richard Yu, cho biết công ty có kế hoạch giành lấy danh hiệu nhà sản xuất điện thoại thông minh Android lớn nhất thế giới của Samsung vào cuối năm 2020, hoặc sớm nhất là ngay trong năm nay. Ảnh: Getty. Về kích thước và độ phân giải màn hình, Mate 30 Pro là màn OLED 6,47 inch trong khi Galaxy S10 Plus cũng là màn OLED 6,4 inch. Tuy có kích thước lớn hơn nhưng Mate 30 Pro lại có độ phân giải thấp hơn. Ảnh: Android Authority. Cả P30 Pro và Galaxy S10 Plus đều có đầu đọc dấu vân tay trên màn hình, nhưng sử dụng các công nghệ khác nhau. Ảnh: Cnet. Samsung là hãng đầu tiên sử dụng cảm biến vân tay siêu âm của Qualcomm, sử dụng sóng âm thanh để mở khóa điện thoại. Trong khi đó, Huawei có tiếp cận truyền thống hơn với cảm biến vân tay quang học. Ảnh: Android Authority. Nếu bạn là người thích có giắc tai nghe 3,5mm thì P30 Pro không phải lựa chọn lý tưởng cho bạn vì thiết bị cũng không giữ giắc cắm tai nghe trong khi S10 Plus vẫn có. Ảnh: The Verge. Galaxy S10 và S10 Plus của Samsung có 3 camera ở mặt sau và 2 camera ở mặt trước. Huawei lại có tới 4 camera sau, trong số đó có 1 camera 3D được thiết kế để cải thiện ảnh chân dung. Ảnh: Cnet. Huawei P30 Pro gồm các ống kính "SuperSpectrum" 40 megapixel, ống kính góc cực rộng 20 megapixel, ống kính zoom kính tiềm vọng quang học 8 megapixel 5x, cảm biến thời gian bay (TOF) để đo khoảng cách và camera mặt trước 32 megapixel. Ảnh: Cnet. Galaxy S10 Plus gồm ống kính góc rộng 12 megapixel, ống kính góc cực rộng 16 megapixel, ống kính tele 12 megapixel với zoom 2x và camera mặt trước: 10 và 8 megapixel. Ảnh: BGR. Về giá cả, cả hai sản phẩm đều tương đương nhau. Điểm khác duy nhất là P30 Pro của Huawei chưa được bán tại Mỹ (do sức nóng quan hệ Mỹ-Trung) trong khi Galaxy S10 Plus được bán rộng rãi trên toàn cầu. Ảnh: Adroid Authority./. 9f112fb8edd4e0c07df3f574c33afaf1/5c9f0d77/2019_03_27/sVK50DqJDsY/Huawei_P30_and_P30_Pro_Handson_All_About_That_Camera.mp4

