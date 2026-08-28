iPhone 17 dẫn đầu doanh số, chứng minh sức hút đáng gờm

Trong quý 2/2026, iPhone 17 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới, bất chấp thị trường smartphone đang thu hẹp. Cụ thể, báo cáo từ Counterpoint Research chỉ ra rằng Apple đã có một quý thành công với iPhone 17, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro lần lượt chiếm giữ ba vị trí dẫn đầu trong danh sách bán chạy.

iPhone 18 liệu có thể thành công như iPhone 17?

Mặc dù thị trường smartphone toàn cầu giảm 11% trong cùng kỳ, doanh số của Apple vẫn tăng 5% so với năm trước, nhờ vào sự ưa chuộng mạnh mẽ của người tiêu dùng tại các thị trường như Ấn Độ, Nhật Bản và khu vực Trung Đông & Châu Phi. Đặc biệt, doanh số iPhone gần như đã tăng gấp đôi tại Hàn Quốc, quê hương của Samsung, nhờ vào những nâng cấp đáng kể của dòng sản phẩm mới.

Lý do giúp iPhone 17 thành công lớn

Chuyên gia phân tích Karn Chauhan cho biết, sự thành công của iPhone 17 không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn nhờ vào các chương trình khuyến mãi và tùy chọn tài chính linh hoạt giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các mẫu cao cấp hơn.

Trong khi Apple tỏa sáng, đối thủ lớn nhất của họ, Samsung, cũng có những thành công đáng kể. Galaxy S26 Ultra đã trở thành điện thoại Android bán chạy nhất trong quý 2, đánh dấu lần đầu tiên một thiết bị Android cao cấp dẫn đầu doanh số bán hàng trong quý này. Việc ra mắt muộn hơn so với dòng Galaxy S25 đã giúp Samsung đẩy mạnh doanh số bán hàng trong quý 2.

Apple và Samsung vẫn thống trị thị trường

Cả Apple và Samsung hiện đang chiếm 26% tổng số lượng smartphone được xuất xưởng toàn cầu, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích dự đoán rằng nếu xu hướng này tiếp tục, thị trường smartphone năm 2027 sẽ vẫn nằm trong tay hai gã khổng lồ này.

Năm 2026 đã chứng kiến sự biến động lớn trong ngành công nghiệp smartphone, nhưng Apple và Samsung vẫn giữ vững vị thế của mình. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng sự cạnh tranh từ các thương hiệu khác sẽ là điều cần thiết để tạo ra một thị trường đa dạng hơn nhằm mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.