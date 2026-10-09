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iPhone 20 có đẹp hay không phụ thuộc vào... Samsung

Thứ Sáu, 18:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Màn hình cong tràn bốn cạnh có thể giúp iPhone 20 khác biệt, song Samsung vẫn phải giải quyết nhiều thách thức kỹ thuật.

Apple đang lên kế hoạch cho một sự khác biệt lớn trong mẫu iPhone 20, sản phẩm nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone. Theo các báo cáo mới đây cho biết, Apple dự định trang bị cho chiếc điện thoại này một màn hình tràn viền, uốn cong quanh các góc, tạo cảm giác như toàn bộ thiết bị được bao phủ bởi màn hình.

iphone 20 co dep hay khong phu thuoc vao... samsung hinh anh 1
Một ý tưởng chiếc iPhone 20 với màn hình cong bốn cạnh được đăng tải

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa ý tưởng này không hề đơn giản. Apple hiện đang phụ thuộc vào Samsung để phát triển loại màn hình đặc biệt cần thiết cho sản phẩm. Mặc dù Samsung đã là nhà cung cấp màn hình chính cho Apple, nhưng công nghệ mới này có thể mang đến nhiều thách thức.

Nhiều thách thức đối với thiết kế "trong mơ" của iPhone 20

Một trong những vấn đề lớn nhất là các phần cong của màn hình. Hình ảnh và văn bản có thể bị biến dạng ở gần các cạnh, trong khi màu sắc có thể không hiển thị chính xác như ở trung tâm. Do đó, Samsung cần cải tiến công nghệ để đảm bảo người dùng có được trải nghiệm hình ảnh mượt mà và rõ nét trên toàn bộ màn hình.

Ngoài ra, thiết kế này cũng có thể gây khó khăn cho việc bố trí ăng-ten, một yếu tố cần thiết cho kết nối mạng di động, Wi-Fi và Bluetooth. Việc màn hình che phủ các cạnh có thể làm phức tạp việc lắp đặt các ăng-ten này.

Apple dự kiến sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiếc iPhone kỷ niệm trước khi ra mắt. Samsung cần hoàn thiện công nghệ màn hình mới, tiến hành kiểm tra và sản xuất hàng loạt các sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Nếu quá nhiều màn hình bị lỗi trong quá trình sản xuất, Apple có thể phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc phát hành iPhone 20 ra thị trường.

Chiếc iPhone kỷ niệm này có tiềm năng trở thành một trong những thay đổi thiết kế lớn nhất của Apple. Tuy nhiên, thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng của Samsung trong việc giải quyết những vấn đề nêu trên trước khi bắt đầu sản xuất.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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