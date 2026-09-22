English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

iPhone 20 Pro Max lộ màn hình cong gần 7 inch

Thứ Ba, 07:00, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Màn hình iPhone 20 Pro có thể lớn hơn, viền mỏng hơn và sử dụng lỗ đục nhỏ thay cho Dynamic Island hiện tại.

Apple đang thử nghiệm một thiết kế màn hình hoàn toàn mới cho iPhone 20 Pro, sản phẩm kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, với những thông tin rò rỉ gần đây cung cấp cái nhìn rõ nét hơn. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, iPhone 20 Pro sẽ có màn hình lớn hơn, với vùng Dynamic Island nhỏ hơn và thiết kế cong ở 4 cạnh.

iphone 20 pro max lo man hinh cong gan 7 inch hinh anh 1
iPhone 20 Pro sẽ là một trong những phiên bản iPhone rất đáng chờ đợi trong năm sau

Cụ thể, iPhone 20 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình 6,41 inch với độ phân giải khoảng 2686 x 1236 pixel, trong khi phiên bản Pro Max có thể có màn hình lên tới 6,96 inch và độ phân giải khoảng 2912 x 1340 pixel. Những thông số này cho thấy Apple không chỉ đơn thuần tăng kích thước màn hình mà còn hướng đến một thiết kế tinh tế hơn, cho phép màn hình được đưa sát vào khung máy mà vẫn giữ kích thước tổng thể hợp lý.

Để làm điều này, Apple đang phát triển một tấm nền cong 4 cạnh cho iPhone 20 Pro, với màn hình uốn cong nhẹ nhàng quanh các cạnh thay vì sử dụng các đường cong sâu như trên một số mẫu điện thoại Android cũ.

Màn hình iPhone 20 Pro vẫn cần "đục lỗ"

Bên cạnh đó, Apple cũng đang xem xét việc thử nghiệm một phiên bản Smart Island nhỏ hơn so với Dynamic Island, cho thấy khả năng hãng sẽ không loại bỏ hoàn toàn phần khoét ở mặt trước trong phiên bản đầu tiên. Điều này phù hợp với các báo cáo trước đó về việc Apple đang phát triển công nghệ Face ID và camera dưới màn hình, nhưng có thể vẫn cần một lỗ khoét nhỏ hơn hoặc Dynamic Island nếu công nghệ này chưa sẵn sàng.

Kích thước màn hình bị rò rỉ đặc biệt thu hút sự chú ý, vì màn hình gần 7 inch của iPhone 20 Pro Max sẽ biến sản phẩm trở thành mẫu Pro Max lớn nhất từ trước đến nay (không tính đến iPhone Duo màn hình gập).

Bằng việc kết hợp với viền mỏng hơn và các cạnh cong, iPhone 20 Pro có thể tạo ra một diện mạo sống động hơn đáng kể. Nếu những kế hoạch này được thực hiện, sản phẩm sắp tới có thể đánh dấu sự thay đổi lớn nhất về thiết kế màn hình của Apple kể từ iPhone X, với những cải tiến đáng kể về kích thước màn hình, kính cong và phần khoét camera trước.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?
Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?

VOV.VN - iPhone 18 Pro và Pro Max dùng chung chip, camera, nhưng khác biệt đáng kể ở kích thước, trọng lượng và thời lượng pin.

Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?

Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?

VOV.VN - iPhone 18 Pro và Pro Max dùng chung chip, camera, nhưng khác biệt đáng kể ở kích thước, trọng lượng và thời lượng pin.

Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?
Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?

VOV.VN - Một bộ phận người dùng chờ iPhone Duo cuối cùng lại chuyển sang Galaxy Z Fold8 sau khi Apple công bố sản phẩm.

Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?

Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?

VOV.VN - Một bộ phận người dùng chờ iPhone Duo cuối cùng lại chuyển sang Galaxy Z Fold8 sau khi Apple công bố sản phẩm.

Pin iPhone 18 Pro Max gây bất ngờ trước ngày lên kệ
Pin iPhone 18 Pro Max gây bất ngờ trước ngày lên kệ

VOV.VN - Thời lượng pin iPhone 18 Pro Max tiếp tục được cải thiện, với kết quả thử nghiệm thực tế vượt qua nhiều mẫu tiền nhiệm.

Pin iPhone 18 Pro Max gây bất ngờ trước ngày lên kệ

Pin iPhone 18 Pro Max gây bất ngờ trước ngày lên kệ

VOV.VN - Thời lượng pin iPhone 18 Pro Max tiếp tục được cải thiện, với kết quả thử nghiệm thực tế vượt qua nhiều mẫu tiền nhiệm.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm