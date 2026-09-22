iPhone 20 Pro Max lộ màn hình cong gần 7 inch

Apple đang thử nghiệm một thiết kế màn hình hoàn toàn mới cho iPhone 20 Pro, sản phẩm kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, với những thông tin rò rỉ gần đây cung cấp cái nhìn rõ nét hơn. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, iPhone 20 Pro sẽ có màn hình lớn hơn, với vùng Dynamic Island nhỏ hơn và thiết kế cong ở 4 cạnh.

iPhone 20 Pro sẽ là một trong những phiên bản iPhone rất đáng chờ đợi trong năm sau

Cụ thể, iPhone 20 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình 6,41 inch với độ phân giải khoảng 2686 x 1236 pixel, trong khi phiên bản Pro Max có thể có màn hình lên tới 6,96 inch và độ phân giải khoảng 2912 x 1340 pixel. Những thông số này cho thấy Apple không chỉ đơn thuần tăng kích thước màn hình mà còn hướng đến một thiết kế tinh tế hơn, cho phép màn hình được đưa sát vào khung máy mà vẫn giữ kích thước tổng thể hợp lý.

Để làm điều này, Apple đang phát triển một tấm nền cong 4 cạnh cho iPhone 20 Pro, với màn hình uốn cong nhẹ nhàng quanh các cạnh thay vì sử dụng các đường cong sâu như trên một số mẫu điện thoại Android cũ.

Màn hình iPhone 20 Pro vẫn cần "đục lỗ"

Bên cạnh đó, Apple cũng đang xem xét việc thử nghiệm một phiên bản Smart Island nhỏ hơn so với Dynamic Island, cho thấy khả năng hãng sẽ không loại bỏ hoàn toàn phần khoét ở mặt trước trong phiên bản đầu tiên. Điều này phù hợp với các báo cáo trước đó về việc Apple đang phát triển công nghệ Face ID và camera dưới màn hình, nhưng có thể vẫn cần một lỗ khoét nhỏ hơn hoặc Dynamic Island nếu công nghệ này chưa sẵn sàng.

Kích thước màn hình bị rò rỉ đặc biệt thu hút sự chú ý, vì màn hình gần 7 inch của iPhone 20 Pro Max sẽ biến sản phẩm trở thành mẫu Pro Max lớn nhất từ trước đến nay (không tính đến iPhone Duo màn hình gập).

Bằng việc kết hợp với viền mỏng hơn và các cạnh cong, iPhone 20 Pro có thể tạo ra một diện mạo sống động hơn đáng kể. Nếu những kế hoạch này được thực hiện, sản phẩm sắp tới có thể đánh dấu sự thay đổi lớn nhất về thiết kế màn hình của Apple kể từ iPhone X, với những cải tiến đáng kể về kích thước màn hình, kính cong và phần khoét camera trước.