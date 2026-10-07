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Samsung SDI chuẩn bị cho bước ngoặt pin thể rắn

Thứ Tư, 07:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Samsung SDI muốn thu hẹp khoảng cách giữa sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa pin thể rắn bằng chuỗi cung ứng vật liệu ổn định.

Samsung SDI đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình sản xuất pin thể rắn hoàn toàn vào năm 2027, nhờ vào sự hợp tác với EcoPro BM nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu cần thiết cho sản xuất thương mại. Theo thông tin từ DDaily, vào ngày 6/10, Samsung SDI và EcoPro BM đã ký một biên bản ghi nhớ để hợp tác trong lĩnh vực vật liệu pin thể rắn dựa trên sunfua.

samsung sdi chuan bi cho buoc ngoat pin the ran hinh anh 1
Samsung tiến thêm một bước tiến đến công nghệ pin thể rắn

Sự hợp tác này sẽ bao gồm các hoạt động nghiên cứu và phát triển chung, đánh giá chất lượng, cũng như chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt các vật liệu như catốt và chất điện phân rắn. Samsung SDI sẽ tiếp tục phát triển các cell pin và hoàn thiện công nghệ sản xuất hàng loạt, trong khi EcoPro BM sẽ tập trung vào việc cung cấp các vật liệu cốt lõi.

Samsung mở đường cho pin thể rắn tương lai

Mối quan hệ hợp tác này là một bước đi quan trọng, bởi Samsung SDI đã nỗ lực trong nhiều năm để hướng tới sản xuất hàng loạt pin thể rắn. Cơ sở thí điểm S-Line rộng 6.500 m² tại Suwon (Hàn Quốc) đã bắt đầu sản xuất các mẫu thử nghiệm cho khách hàng, và công ty đã nhiều lần khẳng định mục tiêu sản xuất vào năm 2027. Hiện tại, Samsung SDI dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2027.

Việc thay thế chất điện phân lỏng thông thường bằng chất điện phân rắn không chỉ cải thiện độ an toàn mà còn cho phép mật độ năng lượng cao hơn. Điều này đặc biệt có giá trị cho các dòng xe điện cao cấp, bên cạnh các ứng dụng trong robot hình người và các robot trí tuệ nhân tạo khác.

Thỏa thuận với EcoPro BM không chỉ đơn thuần là giới thiệu một khái niệm pin mới mà còn giúp lấp đầy khoảng trống giữa những tiến bộ trong phòng thí nghiệm của Samsung SDI và một chuỗi cung ứng có khả năng mở rộng. Thách thức lớn tiếp theo sẽ là liệu hệ sinh thái này có thể chuyển từ sản xuất thí điểm sang sản lượng thương mại ổn định vào năm 2027 hay không.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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