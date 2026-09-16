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iPhone cũ được lên đời mạnh mẽ nhờ iOS 27

Thứ Tư, 07:00, 16/09/2026
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VOV.VN - Apple vừa chính thức phát hành iOS 27, bản cập nhật phần mềm lớn nhất dành cho các mẫu iPhone tương thích.

iOS 27 không chỉ mang đến sự cải tiến cho trợ lý ảo Siri mà còn mở rộng các tính năng trí tuệ nhân tạo của Apple, cải thiện thiết kế và nâng cao hiệu suất hoạt động.

Bản cập nhật miễn phí có sẵn cho iPhone 11, iPhone SE thế hệ thứ hai và các mẫu mới hơn. Người dùng có thể dễ dàng tải xuống bằng cách vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung và sau đó chọn Cập nhật phần mềm.

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iOS 27 đã được phát hành đến đông đảo người dùng iPhone trên toàn cầu

Một trong những điểm nhấn nổi bật của bản cập nhật này là tính năng Siri AI, giúp trợ lý ảo của Apple cung cấp câu trả lời phong phú hơn, thực hiện các cuộc hội thoại tự nhiên và hiểu ngữ cảnh cá nhân tốt hơn. Apple cũng đã giới thiệu một ứng dụng Siri chuyên dụng, cho phép người dùng xem lại các cuộc hội thoại trước đó. Hiện tại, Siri AI chỉ được triển khai bằng tiếng Anh và có thể áp dụng một số giới hạn sử dụng.

Một loạt nâng cấp sáng giá trên iOS 27

AI của Apple cũng đã được tích hợp rộng rãi trong toàn bộ hệ điều hành iOS. Ứng dụng Photos giờ đây có thêm tính năng Spatial Reframing, công cụ Extend và tính năng Clean Up mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Image Playground có khả năng tạo ra hình ảnh theo nhiều phong cách khác nhau, bao gồm cả những bức ảnh chân thực.

Ngoài ra, tính năng Visual Intelligence đã được tích hợp vào ứng dụng Camera thông qua chế độ Siri chuyên dụng, cho phép người dùng tìm kiếm trực quan ngay từ khung ngắm.

Về mặt thiết kế, Apple đã tinh chỉnh giao diện Liquid Glass, cải thiện độ tương phản và khả năng đọc. Người dùng giờ đây có thể điều chỉnh độ trong suốt của Liquid Glass thông qua một thanh trượt.

Hiệu suất cũng là một điểm nhấn quan trọng trong bản cập nhật này. Apple cho biết các ứng dụng có thể khởi chạy nhanh hơn tới 30%, ảnh mới xuất hiện trong thư viện ảnh nhanh hơn tới 70% và tốc độ truyền tải AirDrop nhanh hơn tới 80%. Bản cập nhật cũng cải thiện quá trình chuyển đổi giữa kết nối Wi-Fi và mạng di động.

Ngoài những tính năng trên, iOS 27 còn bổ sung nhiều cải tiến khác như kết quả tìm kiếm Mail chính xác hơn, cải thiện iCloud Shared Albums, điều khiển tùy chỉnh EQ cho AirPods Custom, nâng cao tính năng Flyover trên Maps, cùng với các tính năng trợ năng mới và hỗ trợ GymKit trên iPhone.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tính năng của iOS 27 đều có sẵn trên mọi mẫu iPhone được hỗ trợ. Các tính năng như Apple Intelligence và Siri AI yêu cầu phần cứng mới hơn, do đó những thiết bị cũ hơn có thể cài đặt iOS 27 nhưng vẫn thiếu một số tính năng quan trọng.

Bản phát hành này là kết quả của nhiều tháng thử nghiệm beta dành cho nhà phát triển và người dùng, bắt đầu từ sau sự kiện WWDC26. Apple đã phát hành phiên bản iOS 27 Release Candidate vào tuần trước, trước khi chính thức ra mắt công chúng ngày 15/9.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo The Apple Post
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