Kỷ nguyên Tim Cook khép lại, Apple trao quyền cho gương mặt mới

John Ternus sẽ thay thế Tim Cook trong vai trò CEO Apple. Ông hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng. Sau khi từ chức, Tim Cook sẽ đảm nhận vai trò mới là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Apple, bắt đầu từ ngày 1/9/2026.

Ông Tim Cook

Tim Cook đã đánh dấu sự kết thúc 15 năm ông lãnh đạo Apple, một giai đoạn đầy thách thức nhưng cũng rất thành công. Dưới sự dẫn dắt của ông, Apple đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, với doanh thu và lợi nhuận tăng gấp đôi, trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu phát triển mạnh mẽ.

Mặc dù phong cách quản lý của Cook ít áp lực hơn so với người tiền nhiệm Steve Jobs, không phải tất cả các sản phẩm ra mắt dưới thời ông đều thành công. Trong khi Apple Watch và AirPods đã góp phần định hình tương lai của công ty, một số dự án tham vọng như Vision Pro vẫn chưa đạt được thành công tương tự.

Ông John Ternus

Tim Cook vẫn ở lại với Apple

CEO sắp tới là John Ternus đã có hơn 25 năm gắn bó với Apple và sẽ làm việc cùng Tim Cook trong suốt mùa hè trước khi chính thức nhậm chức. Apple cho biết: “Với tư cách là Chủ tịch điều hành, Cook sẽ hỗ trợ một số khía cạnh của công ty, bao gồm cả việc tương tác với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu”.

Đáng chú ý, sự tham gia của Tim Cook vào chính sách đã gây ra nhiều tranh cãi trong những năm gần đây, đặc biệt khi Apple và ngành công nghệ phải đối phó với những thay đổi chính sách từ chính quyền Trump.

Trong khi đó, John Ternus sẽ được thay thế bởi Johny Srouji, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao của bộ phận Công nghệ Phần cứng. Srouji được ghi nhận là người đã giúp Apple phát triển thành công chip silicon riêng, cung cấp sức mạnh cho các sản phẩm như iPhone, iPad và MacBook mới nhất.