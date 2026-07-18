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Lý do khiến Google chưa tung Gemini 3.5 Pro dù đã hẹn từ trước

Thứ Bảy, 07:00, 18/07/2026
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VOV.VN - Google lùi lịch phát hành Gemini 3.5 Pro so với kế hoạch ban đầu nhằm cải thiện khả năng lập trình, thay vì tung sản phẩm khi chưa hoàn thiện.

Google đã quyết định hoãn việc ra mắt mô hình AI Gemini 3.5 Pro như là một phần trong nỗ lực cải thiện sản phẩm này. Theo thông tin từ Bloomberg, quyết định này được đưa ra vào hôm 16/7 vừa qua. Mô hình Gemini 3.5 Pro đã được công bố tại hội nghị các nhà phát triển I/O vào tháng 5, nơi Google thông báo rằng sản phẩm sẽ chưa sẵn sàng cho triển khai rộng rãi cho đến tháng 6.

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Gemini 3.5 Pro không thể ra mắt vào tháng 6 như hứa hẹn ban đầu

Việc Gemini 3.5 Pro chưa thể phát hành là do Google cần thêm thời gian để nâng cao khả năng lập trình của mô hình. Một phát ngôn viên của Google cho biết trong email gửi tới Yahoo Tech rằng: “Chúng tôi đang nhanh chóng tung ra nhiều mẫu sản phẩm khác nhau trong khi vẫn giữ mức giá hợp lý cho khách hàng. Hiện tại, chúng tôi đang thử nghiệm phiên bản 3.5 Pro, một mẫu Flash được nâng cấp, cùng với các mẫu khác với các đối tác, đồng thời tích cực hợp tác với chính phủ Mỹ”.

Google phải dời lịch vì quy định của chính phủ Mỹ?

Thông báo của Google được đưa ra dường như liên quan đến động thái của các công ty AI gần đây, vốn ngày càng chủ động trong việc hợp tác với chính phủ Mỹ. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 6, quy định việc sử dụng AI nhằm tăng cường giám sát các mô hình AI mới trước khi chúng được đưa ra thị trường.

Với việc sắc lệnh được ban hành, công ty khởi nghiệp AI Anthropic đã buộc phải tham gia vào các cuộc đàm phán kéo dài với chính quyền Trump hồi tháng trước, sau khi chính phủ Mỹ cấm sử dụng các mô hình AI Claude Fable 5 và Claude Mythos 5 của họ vì lý do an ninh. Các hạn chế này đã được dỡ bỏ vào ngày 30/6 do sự “hợp tác” của Anthropic với chính phủ Mỹ.

Chưa rõ sự cải tiến của Google đối với Gemini 3.5 Pro trước khi ra mắt ra sao, nhưng công ty này đang nỗ lực để bắt kịp các đối thủ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, khi mà cả OpenAI và Meta đều đã phát hành các mô hình AI mới trong tháng vừa qua.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Yahoo Tech
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