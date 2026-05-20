Google ra mắt Gemini 3.5 Flash miễn phí cho hàng tỷ người dùng

Tại hội nghị nhà phát triển đang diễn ra, Google đã chính thức công bố dòng sản phẩm Gemini 3.5 mới. Mẫu đầu tiên trong dòng sản phẩm này, Gemini 3.5 Flash, sẽ được cung cấp miễn phí cho hàng tỷ người dùng trên toàn cầu.

Trong bài phát biểu khai mạc tại I/O 2026, CEO Sundar Pichai thông báo rằng Gemini 3.5 Flash sẽ được ra mắt ngay lập tức qua ứng dụng Gemini và các sản phẩm khác của Google. Ông cũng cho biết một phiên bản nâng cấp, Gemini 3.5 Pro, dự kiến sẽ được phát hành vào tháng Sáu tới.

Người dùng có thể bắt đầu sử dụng mẫu Gemini mới nhất ngay lập tức

Chia sẻ tại buổi họp báo trước thềm sự kiện, ông Pichai cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng với phiên bản 3.5 Pro. Chúng tôi đang sử dụng nó nội bộ và nhận thấy những cải tiến đáng kể. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang thử nghiệm và tinh chỉnh trước khi phát hành cho công chúng vào tháng tới”.

Gemini 3.5 là quân bài chiến lược mới của Google

Bắt đầu từ thứ Ba, Gemini 3.5 Flash sẽ trở thành mô hình mặc định cho cả ứng dụng Gemini và Chế độ AI của Google Tìm kiếm trên toàn thế giới. Theo các lãnh đạo của Google, mô hình mới này vượt trội hơn trong việc lập trình, hỗ trợ tốt hơn cho các tác nhân AI và sử dụng token hiệu quả hơn.

Gemini 3.5 Flash được cho là nhanh hơn gấp bốn lần so với các mẫu tiên tiến khác về số lượng token đầu ra mỗi giây (TPS), cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong hiệu suất. Giám đốc công nghệ Koray Kavukcuoglu của Google DeepMind cho biết: “Mẫu sản phẩm này đặc biệt hiệu quả khi triển khai nhiều tác nhân cùng lúc và hoàn thành các tác vụ phức tạp. Nó có khả năng tự động thực hiện các quy trình lập trình phức tạp hoặc quản lý các dự án nghiên cứu một cách độc lập”.

Với lượng người dùng khổng lồ và sự phổ biến của Google Tìm kiếm, công ty đang nắm giữ những lợi thế lớn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Theo thông tin từ Google, chatbot AI Gemini hiện có 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng từ 400 triệu người dùng vào cùng kỳ năm ngoái.

Giống như nhiều công ty công nghệ lớn khác, Google đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Năm nay, Pichai cho biết chi phí đầu tư của công ty sẽ đạt từ 180 đến 190 tỷ USD, tăng mạnh so với 31 tỷ USD vào năm 2022, trước khi ChatGPT được ra mắt.