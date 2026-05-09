MacBook Neo giá 599 USD vừa ra mắt đã sắp bị Apple “khai tử”

Thứ Bảy, 07:00, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple được cho là đang cân nhắc khai tử phiên bản MacBook Neo giá 599 USD, khiến giá khởi điểm của sản phẩm tăng thêm 100 USD, lên 699 USD.

Apple đang đối mặt với thách thức kinh tế trong việc bán MacBook Neo phiên bản cơ bản có bộ nhớ trong 256 GB với giá 599 USD. Để cải thiện tình hình, công ty có thể chuyển hướng sang các tùy chọn lưu trữ cao cấp hơn, tức 512 GB, nơi việc tăng giá sẽ dễ dàng hơn cho người tiêu dùng.

macbook neo gia 599 usd vua ra mat da sap bi apple khai tu hinh anh 1

Theo thông tin từ Tim Culpan của bản tin Culpian, Apple đã ghi nhận nhu cầu tăng cao đối với dòng MacBook giá rẻ mới và dự kiến sẽ tăng sản lượng từ 5-6 triệu chiếc lên 10 triệu chiếc vào năm 2026. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, công ty cần yêu cầu TSMC khởi động lại quy trình sản xuất chip A18 Pro do lượng chip tồn kho từ iPhone 16 Pro không còn. Kết quả là, chi phí sản xuất chip cho MacBook Neo sẽ tăng lên.

Chỉ MacBook Neo 256 GB bị ảnh hưởng

Ngoài ra, việc các chip mới không được phân loại theo tiêu chuẩn cũng làm gia tăng tổng chi phí. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi “lạm phát chip nhớ” do AI gây ra, khiến giá của mô-đun LPDDR5 dự kiến sẽ tăng từ khoảng 10 USD/GB lên hơn 19 USD/GB trong năm tới.

Trước bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao, Apple có thể sẽ ngừng bán phiên bản cơ bản của MacBook Neo, tương tự như các động thái trước đó với Mac Studio và Mac mini. Việc này sẽ giúp công ty âm thầm tăng giá 100 USD bằng cách hướng người dùng đến phiên bản 512 GB đắt tiền hơn.

Để giảm bớt sự không hài lòng từ khách hàng, công ty có thể giới thiệu các tùy chọn màu sắc mới cho các phiên bản dung lượng lưu trữ cao hơn của MacBook Neo. Đối với người dùng còn đắn đo trong việc có nên mua MacBook Neo giá rẻ nhất hay không, đây được xem là thời điểm phù hợp để họ quyết định chi tiêu.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Wccftech
Tag: MacBook Neo Apple máy tính xách tay tăng giá RAM
Tin liên quan

Apple ra mắt MacBook Neo giá sốc cho sinh viên
AI không cứu nổi máy tính xách tay Windows trước MacBook?
Đằng sau việc Apple quyết định loại bỏ logo phát sáng trên MacBook
