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Mặt trận TP.HCM tăng tốc chuyển đổi số từ kỹ năng thực hành AI

Thứ Năm, 21:46, 09/07/2026
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VOV.VN - Hướng tới xây dựng “Mặt trận số”, TP.HCM tổ chức lớp bồi dưỡng ứng dụng AI trong giải quyết công việc. Lớp học giúp cán bộ nâng cao kỹ năng số, khai thác hiệu quả dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Đẩy mạnh triển khai đột phá “Mặt trận số - Bình dân học vụ số”, ngày 9/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức “Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết công việc” dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thạc sĩ Lê Đình Việt Hải, Phó Giám đốc Học viện Kinh tế Số và Sáng tạo Số, Khu Công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia TP.HCM đã cung cấp kiến thức tổng quan về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đồng thời hướng dẫn thực hành trực tiếp trên hai nền tảng AI là Gemini và NotebookLM.

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Giảng viên hướng dẫn thực hành ứng dụng AI trong xử lý công việc

Các học viên được trải nghiệm, thực hành nhiều kỹ năng như: sử dụng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, báo cáo, thông báo; ứng dụng AI trong tổng hợp, phân tích dữ liệu, xử lý thông tin đầu vào; chuyển văn bản hành chính thành các tin, bài truyền thông ngắn gọn, hấp dẫn phục vụ công tác tuyên truyền trên nền tảng số; khai thác, trích xuất nội dung trọng tâm từ tài liệu dài bằng NotebookLM.

Song song với việc khuyến khích ứng dụng công nghệ, lớp bồi dưỡng cũng trang bị cho cán bộ, công chức các nguyên tắc bảo mật thông tin và những lưu ý cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho cơ quan, đơn vị.

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Học viên trải nghiệm trực tiếp các nền tảng AI phục vụ soạn thảo, tổng hợp thông tin tại lớp tập huấn

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm cụ thể hóa nội dung đột phá “Mặt trận số - Bình dân học vụ số” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận hiện đại, năng động, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ không chỉ là đổi mới phương thức làm việc mà còn là giải pháp quan trọng giúp cán bộ Mặt trận các cấp nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp, phục vụ nhân dân ngày càng thiết thực, hiệu quả. Nếu cán bộ Mặt trận không biết ứng dụng công nghệ thì không thể hướng dẫn người dân được. Người dân tham gia vào quản trị cộng đồng càng nhiều thì xã hội càng phát triển nhanh và tốt hơn.

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Cán bộ, công chức tham gia thực hành ứng dụng AI tại lớp bồi dưỡng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 9/7

Bà Võ Thị Tuyết Loan, công tác tại bộ phận Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, sau lớp tập huấn, các công cụ AI sẽ được ứng dụng hiệu quả trong công tác tổng hợp, soạn thảo văn bản, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, tạo điều kiện đầu tư chuyên sâu hơn cho nghiên cứu tài liệu.

"Tôi đang phụ trách công tác truyền thông của hệ thống Công đoàn TP.HCM. Cùng một thời gian sẽ có rất nhiều tin tức trong một đợt hoạt động, thời gian trước mình làm công tác tổng hợp rất khó. Nhưng hiện nay với những công cụ AI, mình sẽ tổng hợp tin tức trong thời gian nhanh nhất", bà Tuyết Loan chia sẻ.

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Mặt trận TP.HCM thích ứng nhanh sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết 1 năm sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra ngày 3/6, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, cho thấy sự thích ứng nhanh và vận hành ổn định của toàn hệ thống.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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