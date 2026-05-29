Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ 408 chỉ tiêu nhân sự từ nguồn người hoạt động không chuyên trách hiện có để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số tại 168 phường, xã, đặc khu.

Việc bố trí lực lượng này nhằm duy trì ổn định hệ thống chính trị cơ sở, tránh đứt gãy nguồn nhân lực có hiểu biết công nghệ, đồng thời phục vụ triển khai Đề án 06 và các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ khẩn trương hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục ký hợp đồng theo quy định, bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền.

TP.HCM bố trí hơn 400 người không chuyên trách hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã (ảnh minh họa)

Sở Tài chính phối hợp tham mưu nguồn kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán. Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát nhu cầu nhân lực, vị trí việc làm và quản lý chuyên môn đối với lực lượng này.

Đảng ủy, UBND các phường, xã, đặc khu sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để ký hợp đồng với nhân sự đủ điều kiện, đồng thời bố trí công việc, nơi làm việc và trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ hoạt động của khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị ngày 28/5

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị TP.HCM và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 28/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trong khoảng 5.017 người, có khoảng 995 người có thể trở thành công chức, viên chức.

Cộng với 408 người có chuyên môn về công nghệ thông tin được ký hợp đồng trở lại theo tinh thần Nghị quyết 57 thì số còn lại TP dự kiến bố trí tham gia công tác tại khu phố, lực lượng cơ sở; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho người dôi dư và hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm.