English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM bố trí hơn 400 người không chuyên trách hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã

Thứ Sáu, 19:18, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/5, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo về việc bố trí lực lượng người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã nhằm hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ 408 chỉ tiêu nhân sự từ nguồn người hoạt động không chuyên trách hiện có để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số tại 168 phường, xã, đặc khu.

Việc bố trí lực lượng này nhằm duy trì ổn định hệ thống chính trị cơ sở, tránh đứt gãy nguồn nhân lực có hiểu biết công nghệ, đồng thời phục vụ triển khai Đề án 06 và các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ khẩn trương hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục ký hợp đồng theo quy định, bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền.

tp.hcm bo tri hon 400 nguoi khong chuyen trach ho tro chuyen doi so cap xa hinh anh 1
TP.HCM bố trí hơn 400 người không chuyên trách hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã (ảnh minh họa)

Sở Tài chính phối hợp tham mưu nguồn kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán. Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát nhu cầu nhân lực, vị trí việc làm và quản lý chuyên môn đối với lực lượng này.

Đảng ủy, UBND các phường, xã, đặc khu sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để ký hợp đồng với nhân sự đủ điều kiện, đồng thời bố trí công việc, nơi làm việc và trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ hoạt động của khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở.

tp.hcm bo tri hon 400 nguoi khong chuyen trach ho tro chuyen doi so cap xa hinh anh 2
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị ngày 28/5

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị TP.HCM và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 28/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trong khoảng 5.017 người, có khoảng 995 người có thể trở thành công chức, viên chức.

Cộng với 408 người có chuyên môn về công nghệ thông tin được ký hợp đồng trở lại theo tinh thần Nghị quyết 57 thì số còn lại TP dự kiến bố trí tham gia công tác tại khu phố, lực lượng cơ sở; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho người dôi dư và hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: VOV TP.HCM người không chuyên trách chuyển đổi số Bí thư Thành ủy Sở Khoa học và Công nghệ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Luật Đô thị đặc biệt - không nên ngập ngừng thí điểm
Luật Đô thị đặc biệt - không nên ngập ngừng thí điểm

VOV.VN - Chiều 28/5, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nhiều ý kiến đề nghị mạnh dạn trao cơ chế vượt trội, hạn chế “thí điểm” và giảm phụ thuộc vào xin ý kiến bộ, ngành để tạo đột phá phát triển cho Thành phố.

Luật Đô thị đặc biệt - không nên ngập ngừng thí điểm

Luật Đô thị đặc biệt - không nên ngập ngừng thí điểm

VOV.VN - Chiều 28/5, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nhiều ý kiến đề nghị mạnh dạn trao cơ chế vượt trội, hạn chế “thí điểm” và giảm phụ thuộc vào xin ý kiến bộ, ngành để tạo đột phá phát triển cho Thành phố.

Thành ủy TP.HCM bàn Luật Đô thị đặc biệt và thành lập cơ quan báo chí mới
Thành ủy TP.HCM bàn Luật Đô thị đặc biệt và thành lập cơ quan báo chí mới

VOV.VN - Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát thông cáo báo chí về kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành ủy TP.HCM bàn Luật Đô thị đặc biệt và thành lập cơ quan báo chí mới

Thành ủy TP.HCM bàn Luật Đô thị đặc biệt và thành lập cơ quan báo chí mới

VOV.VN - Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát thông cáo báo chí về kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mô hình chính quyền 2 cấp vận hành cơ bản ổn định
Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mô hình chính quyền 2 cấp vận hành cơ bản ổn định

VOV.VN - Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực như tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế phối hợp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mô hình chính quyền 2 cấp vận hành cơ bản ổn định

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mô hình chính quyền 2 cấp vận hành cơ bản ổn định

VOV.VN - Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực như tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế phối hợp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục