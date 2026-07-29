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Microsoft sắp giải quyết vấn đề Windows 11 chạy chậm vì ngốn RAM

Thứ Tư, 07:00, 29/07/2026
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VOV.VN - Việc giảm mức sử dụng RAM được kỳ vọng cải thiện đáng kể tốc độ phản hồi của Windows 11, đặc biệt quan trọng trên các máy tính có cấu hình thấp.

Microsoft vừa thừa nhận rằng các ứng dụng gốc của Windows 11 hiện đang tiêu tốn nhiều RAM, gây ảnh hưởng đến hiệu suất của máy tính. Để khắc phục tình trạng này, công ty đã cam kết sẽ thực hiện các cải tiến thông qua một bản cập nhật lớn cho hệ điều hành.

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Windows 11 sẽ hoạt động mượt mà hơn nhiều sau khi các ứng dụng có sẵn giảm yêu cầu về RAM

Theo thông tin từ Windows Latest, Microsoft đang lên kế hoạch tối ưu hóa khung giao diện WinUI 3 trước khi phát hành bản cập nhật. Tại hội nghị nhà phát triển Build 2026 diễn ra vào tháng 6, công ty đã công bố những thay đổi nhằm giảm lượng RAM mà WinUI sử dụng. Việc cải thiện khả năng sử dụng bộ nhớ là rất quan trọng trước khi Microsoft có thể tái lập trình các thành phần khác của Windows, bao gồm menu Start, bằng WinUI 3.

Microsoft hoàn thiện Windows 11 trước khi triển khai giao diện mới

Chris Anderson, một nhà phát triển trong nhóm giao diện người dùng của Microsoft, cho biết công ty đang tập trung vào việc nâng cao hiệu suất, nguyên tắc cơ bản và chất lượng. Ông nhấn mạnh rằng Microsoft đã đầu tư mạnh vào việc cải thiện đáng kể việc sử dụng bộ nhớ và chuyển sang sử dụng trình quản lý cửa sổ hệ thống, điều này sẽ mang lại những cải tiến hiệu suất đáng kể hơn nữa. Tất cả những thay đổi này đã được công khai trên kho lưu trữ Git của Microsoft.

Hiện tại, Microsoft đang tiến hành thử nghiệm nội bộ các thay đổi liên quan đến mức sử dụng bộ nhớ, hiệu suất và độ tin cậy của WinUI, trước khi chính thức phát hành menu Start mới dựa trên khung phần mềm đã được cập nhật. Mặc dù người dùng có thể không nhận thấy sự khác biệt lớn trong menu Start, nhưng trên các máy tính có cấu hình thấp, Windows 11 sẽ hoạt động mượt mà hơn và tiêu tốn ít RAM hơn.

Tuy nhiên, Microsoft vẫn chưa công bố bất kỳ con số cụ thể nào về mức giảm sử dụng RAM. Gần đây, công ty cũng đã cam kết loại bỏ các yếu tố giao diện người dùng cũ từ thời Windows 95, đưa chúng vào kỷ nguyên hiện đại với WinUI 3.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PCWorld
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