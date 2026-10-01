English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 - Động lực phát triển của toàn xã hội

Thứ Năm, 06:00, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ dừng ở quy mô quốc gia với lễ chào mừng lớn ngày 4/10 tại Hà Nội, đổi mới sáng tạo đang giải quyết các bài toán thực tiễn ở nhiều địa phương với đề án thành phố đổi mới sáng tạo, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm OCOP…

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tối 29/9 (theo giờ Việt Nam) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2026 tại Geneva. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025. Đáng chú ý, thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ vị trí 37 lên 35.

ngay hoi doi moi sang tao quoc gia nam 2026 - Dong luc phat trien cua toan xa hoi hinh anh 1
Bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 (Ảnh chụp màn hình)

Tính từ năm 2016 đến nay, thứ hạng Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam tăng 16 bậc, từ vị trí 59 lên 43. Kết quả này giúp Việt Nam đạt mục tiêu Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2026. 

“Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”

Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp, sau Ấn Độ (thứ 38). Trong ASEAN, Việt Nam đứng thứ 3, sau Singapore và Malaysia, vượt mục tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2026; Trung Quốc xếp thứ 10, Malaysia thứ 34; phần lớn các quốc gia xếp trên Việt Nam thuộc nhóm thu nhập cao, có nền công nghiệp phát triển.

WIPO ghi nhận Việt Nam là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất kể từ năm 2013, cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Ma-rốc và Indonesia. Việt Nam cũng thuộc 3 quốc gia có thành tích đổi mới sáng tạo cao hơn mức độ phát triển, cùng Trung Quốc và Ấn Độ. Trong 16 năm liên tiếp, kết quả đổi mới sáng tạo của Việt Nam cao hơn mức độ phát triển.

Tại Việt Nam, Chính phủ sử dụng GII như một trong những công cụ quản lý, điều hành; các bộ, cơ quan, địa phương cùng tham gia cải thiện chỉ số, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là đầu mối theo dõi, điều phối chung.

Từ năm 2024, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chọn ngày 1/10 hàng năm là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia, sau đó ngày này được quy định tại Nghị định 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ. Sự kiện do Bộ KH&CN chủ trì.

ngay hoi doi moi sang tao quoc gia nam 2026 - Dong luc phat trien cua toan xa hoi hinh anh 2
Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 - Động lực phát triển của toàn xã hội

Chủ đề của Ngày hội năm 2026 là “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”. Theo đó, từ ngày 25/9 - 5/10, Bộ KH&CN tổ chức các hoạt động trọng tâm chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 tại Thành phố Hà Nội, trong đó cao điểm là Lễ chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 diễn ra ngày 4/10.

Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ công bố: Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026; Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026; trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội…

Các địa phương hưởng ứng tinh thần đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo nay cũng không còn là khái niệm vĩ mô xa vời mà đã bén rễ sâu vào thực tiễn từng địa phương. Từ ứng dụng công nghệ nâng tầm nông sản, thương mại hóa sở hữu trí tuệ, đến khát vọng dùng kỹ thuật số “đánh thức” di sản, các tỉnh thành đang mạnh mẽ biến tài nguyên bản địa thành bệ phóng vững chắc cho kỷ nguyên kinh tế mới.

ngay hoi doi moi sang tao quoc gia nam 2026 - Dong luc phat trien cua toan xa hoi hinh anh 3
Đà Nẵng hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 49 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” năm 2026, các sở, ban, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành 36 nhiệm vụ trong tổng số các nhiệm vụ triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” năm 2026; 31 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện và 3 nhiệm vụ xin dừng. UBND thành phố đã tham mưu HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành 18 nghị quyết liên quan khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ 13 doanh nghiệp phát triển 66 dự án khởi nghiệp sáng tạo, với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, việc đồng loạt triển khai các chính sách hỗ trợ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đưa Trung tâm Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số vào hoạt động đã tạo thêm không gian để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mạnh dạn đề xuất sáng kiến, ứng dụng công nghệ và đưa các ý tưởng mới vào thực tiễn.

ngay hoi doi moi sang tao quoc gia nam 2026 - Dong luc phat trien cua toan xa hoi hinh anh 4
Các doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư, nâng cấp thiết bị, máy móc phục vụ nhu cầu ngày càng cao của sản xuất, kinh doanh 

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, từ đầu năm đến nay, Sở KH&CN đã thông báo ghi nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen đối với 7 tổ chức sản xuất, kinh doanh. Trong số này có 1 tổ chức có sản phẩm sen đạt chứng nhận OCOP 5 sao.

Sở cũng tiếp nhận 28 phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; tổ chức họp Hội đồng tư vấn để xét duyệt, xác định danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng nhằm giải quyết 5 bài toán lớn của tỉnh. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Sở KH&CN đã tiếp nhận 20 hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo chính sách khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và vinh danh ý tưởng sáng tạo trên địa bàn.

Theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 2/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 chỉ số GII thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế giới. Nghị quyết 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng đầu tư cho NC&PT; thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nước ngoài hình thành trung tâm NC&PT, mở rộng đầu tư vào công nghệ cao, công nghệ chiến lược; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác viện - trường - doanh nghiệp.

Cùng với đó là thu hút vốn cho khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ, hình thành các cụm và liên kết đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận, hấp thụ và làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

doi-moi-sang-tao-1.jpg

Việt Nam xếp thứ 43 thế giới về đổi mới sáng tạo

VOV.VN - WIPO công bố Báo cáo GII 2026 tại Geneva vào 18h30 tối nay (29/9, giờ Việt Nam). Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025. Đáng chú ý, thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ vị trí 37 lên 35.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm, hiệu quả thực tế
Đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm, hiệu quả thực tế

VOV.VN - Sáng nay (17/9), tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” năm 2026, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phải gắn với tiến độ giải ngân, sản phẩm đầu ra và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm, hiệu quả thực tế

Đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm, hiệu quả thực tế

VOV.VN - Sáng nay (17/9), tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” năm 2026, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phải gắn với tiến độ giải ngân, sản phẩm đầu ra và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Phú Thọ gắn đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội
Phú Thọ gắn đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh Phú Thọ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra những giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phú Thọ gắn đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội

Phú Thọ gắn đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh Phú Thọ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra những giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TP.HCM mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo từ đối ngoại địa phương
TP.HCM mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo từ đối ngoại địa phương

VOV.VN - Từ 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức đối tác quốc tế, TP.HCM muốn chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang cùng kiến tạo các chương trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể; kỳ vọng đối ngoại địa phương sẽ kết nối vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, đưa hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu.

TP.HCM mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo từ đối ngoại địa phương

TP.HCM mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo từ đối ngoại địa phương

VOV.VN - Từ 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức đối tác quốc tế, TP.HCM muốn chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang cùng kiến tạo các chương trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể; kỳ vọng đối ngoại địa phương sẽ kết nối vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, đưa hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm