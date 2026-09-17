Đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm, hiệu quả thực tế



Thực hiện Kế hoạch số 49 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” năm 2026, các Sở, ban, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng và hệ thống đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực; hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các ngành, lĩnh vực công nghệ trọng điểm...

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” năm 2026

Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành 36 nhiệm vụ trong tổng số các nhiệm vụ triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” năm 2026; 31 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện và 3 nhiệm vụ xin dừng. UBND thành phố đã tham mưu HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành 18 nghị quyết liên quan khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ 13 doanh nghiệp phát triển 66 dự án khởi nghiệp sáng tạo, với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng.

Đà Nẵng hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Tuy nhiên, một số dự án đầu tư, phát triển hạ tầng phục vụ đổi mới sáng tạo còn chậm; việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế…

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; điều chỉnh tiến độ 2 nhiệm vụ sang năm 2027 và dừng 1 nhiệm vụ. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, địa phương, đặc biệt chú trọng tiến độ giải ngân, hiệu quả của nguồn kinh phí và đưa các chỉ số giám sát lên Trung tâm điều hành thành phố IOC theo thời gian thực.

“Tôi đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm IOC đưa công tác giám sát của các đề án lên hệ thống IOC, không làm đơn lẻ từng đề án. Cách thức triển khai phải tạo được động lực thi đua rõ ràng; phân định rõ trách nhiệm, giao nhiệm vụ cho ai phải cụ thể, minh bạch; làm rõ tiến độ thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành của từng đơn vị địa phương. Trọng tâm là công tác giải ngân, phải tập trung bám sát tiến độ giải ngân vốn. Toàn bộ các chỉ số phải được hiển thị theo thời gian thực”, ông Bửu yêu cầu.