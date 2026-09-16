Phú Thọ gắn đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đang hoàn thiện 3 đề án quan trọng về chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đối với Hệ thống giám sát, điều hành kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ, đến nay, 22/22 cơ quan, đơn vị và 148 xã, phường đã cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tỉnh cũng đã ký kết 5 chương trình phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy triển khai Nghị quyết 57. Trong 31 nhiệm vụ trọng tâm, Phú Thọ tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số, du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực và trí tuệ nhân tạo.

Về hợp tác phát triển trong thực hiện Nghị quyết 57, UBND tỉnh Phú Thọ đã ký kết 5 chương trình phối hợp lớn với các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp.

Tỉnh xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, nền tảng của chính quyền số, động lực phát triển kinh tế số và xã hội số. Vì vậy, dữ liệu phải được thường xuyên cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, trở thành “dữ liệu sống” phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn (Ảnh: Ngọc Kiên)

Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chia sẻ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, từng bước trở thành một trong những động lực quan trọng để tỉnh Phú Thọ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

"Chúng tôi đã huy động tối đa các nguồn lực, đa dạng hoá các nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành phát triển kinh tế xã hội có tích hợp AI. Theo chỉ đạo của Trung ương, chúng tôi cũng đẩy mạnh "Bình dân học vụ số", cố gắng làm sao xã hội và người dân thụ hưởng được chính những kết quả chuyển đổi số của bộ máy chính quyền và những dịch vụ chuyển đổi số, ví dụ như dịch vụ công trực tuyến chẳng hạn, người dân phải khai thác, sử dụng, thụ hưởng những dịch vụ đó. Tôi nghĩ rằng chuyển đổi số đã được những kết quả bước đầu và tỉnh Phú Thọ cũng sẽ tiếp tục quan tâm để đảm tăng trưởng và phát triển bền vững trong thời gian tới đây", ông Phan Trọng Tấn nói.