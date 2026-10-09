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Người dùng ChatGPT miễn phí đã có thể dùng GPT-6

Thứ Sáu, 07:00, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - GPT-6 giúp ChatGPT tạo biểu đồ, nút bấm và công cụ tương tác ngay trong câu trả lời, thay vì chỉ hiển thị văn bản.

Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện trải nghiệm trò chuyện trên ChatGPT, OpenAI còn mang đến GPT-6 mới nhất khả năng xây dựng giao diện tương tác xung quanh các câu hỏi của người dùng, thay vì đơn thuần trả lời bằng văn bản. Được OpenAI gọi là Intelligent UI, tính năng mới cho phép GPT-6 kết hợp văn bản với đồ họa, nút bấm, biểu mẫu, biểu đồ và các công cụ tương tác trực tiếp trong câu trả lời.

nguoi dung chatgpt mien phi da co the dung gpt-6 hinh anh 1
Intelligent UI mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng ChatGPT

Ví dụ, khi yêu cầu ChatGPT phân tích một chiếc xe đạp 7 tốc độ, người dùng sẽ nhận được một sơ đồ tương tác với các nút dành cho khung xe, bánh xe, hệ thống truyền động, phanh và buồng lái. Tương tự, khi lên kế hoạch cho bữa ăn tối Chủ nhật, ChatGPT sẽ tạo ra một ứng dụng thu nhỏ với hình ảnh món ăn, các nút cộng trừ để điều chỉnh số lượng khách, cũng như danh sách mua sắm tương tác.

GPT-6 giúp nâng tầm chất lượng câu trả lời ChatGPT

Ngoài ra, ChatGPT còn có khả năng xây dựng các công cụ chuyên dụng theo yêu cầu, như công cụ chia hóa đơn hay các trò chơi có thể chơi được. OpenAI cho biết các giải thích trực quan sẽ giúp người dùng thao tác đầu vào hoặc khám phá các khái niệm một cách dễ dàng hơn.

Đối với những người dùng ưa thích câu trả lời đơn giản, ChatGPT vẫn có thể hiển thị văn bản khi đó là lựa chọn phù hợp hơn, và người dùng có thể yêu cầu giảm bớt hình ảnh. GPT-6 cũng bắt đầu phản hồi trong khi vẫn đang suy nghĩ, với thời gian tìm kiếm trên web nhanh hơn 44% so với phiên bản trước.

Giao diện người dùng thông minh của GPT-6 đã được triển khai toàn cầu cho người dùng các gói Plus, Pro, Business và Enterprise, trước khi đến tay người dùng Free và Go từ ngày 8.10. Các gói trả phí sẽ sử dụng GPT-6 Sol, trong khi Free và Go sẽ sử dụng GPT-6 Luna. Lưu ý rằng thay đổi này chỉ áp dụng cho trải nghiệm Chat thông thường, trong khi các tính năng Work và Codex sẽ không thay đổi trong bản phát hành này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Android Authority
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