OpenAI gây sốc với gói ChatGPT có giá 500 USD mỗi tháng

Tại sự kiện DevDay 2026, OpenAI đã chính thức giới thiệu gói đăng ký ChatGPT Pro 500 với mức giá 500 USD mỗi tháng. Gói này được thiết kế dành cho những người dùng cá nhân có nhu cầu sử dụng cao nhất, cung cấp quyền truy cập độc quyền vào tính năng Ultrafast - một tùy chọn tốc độ mới cho GPT-6 Astra trong ChatGPT Work và Codex.

Không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận gói cao cấp nhất của ChatGPT

Sự xuất hiện của gói 500 USD/tháng khiến gói 200 USD/tháng hiện tại của OpenAI trở nên kém hấp dẫn hơn. Gói Pro 200 sẽ giảm giới hạn sử dụng Work và Codex từ 20 lần so với gói Plus xuống còn 10 lần, trong khi số lượng tin nhắn GPT-6 Pro sẽ giảm từ 200 tin nhắn mỗi tuần xuống còn 100. Tuy nhiên, những người đăng ký gói 200 USD sẽ tạm thời được giữ nguyên giới hạn hiện tại trước khi các thay đổi có hiệu lực, và OpenAI cam kết sẽ cung cấp một khoản tín dụng một lần để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

Gói 200 USD/tháng đã được ra mắt vào cuối năm 2024 như một lựa chọn cho các nhà nghiên cứu và kỹ sư thường xuyên cần sử dụng các mô hình phức tạp. Đầu năm nay, OpenAI cũng đã giới thiệu gói Pro 100 USD mỗi tháng. Hiện tại, gói 200 USD nằm ở giữa thang giá thuê bao của gói 100 USD/tháng và 500 USD/tháng.

Người dùng ChatGPT sẽ nhận được gì với gói 500 USD/tháng?

Gói Pro 500 chủ yếu cung cấp tốc độ cao so với các gói hiện tại. Với chế độ Ultrafast, GPT-6 Astra có khả năng tạo ra tới 300 token mỗi giây trong Work và Codex, phục vụ cho những khối lượng công việc yêu cầu độ trễ thấp. Theo thông tin từ OpenAI, người dùng đăng ký gói Plus, gói Pro 100 USD và gói Pro 200 USD sẽ không được truy cập vào tính năng Ultrafast khi ra mắt.

Ngoài ra, OpenAI cũng đã công bố phiên bản GPT-6.1 Sol có hiệu năng gần tương đương với GPT-6 Astra trong các lĩnh vực như lập trình và sử dụng máy tính, nhưng với mức giá chỉ bằng một phần năm. Phiên bản này sẽ được cung cấp đầu tiên trên Codex và Work cho người dùng trả phí, trong khi quyền truy cập ChatGPT sẽ được bổ sung sau.