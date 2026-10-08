Hàng trăm bài toán lớn được AI của OpenAI tìm ra lời giải

OpenAI vừa công bố hàng trăm lời giải và những tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết 372 bài toán toán học lớn thông qua một bản phát hành gồm 722 bản thảo trên GitHub. Mặc dù chưa công bố rộng rãi, công ty cho biết các đột phá này đến từ mô hình tiên phong ChatGPT và được xác nhận bởi một nhóm cố vấn mới của OpenAI.

OpenAI đang cho thấy AI có khả năng giải toán học "đỉnh" ra sao

Thông báo này có thể làm gia tăng tranh cãi trong cộng đồng toán học, đặc biệt liên quan đến Navier-Stokes, một trong bảy Bài toán Thiên niên kỷ do Viện Toán học Clay (CMI) đề ra.

Trước đó, OpenAI đã thông báo rằng các mô hình AI của họ đã giải quyết hơn 100 vấn đề tồn đọng trong hầu hết các lĩnh vực toán học. Trong thông cáo báo chí, công ty đã công bố lý luận của mô hình, ước tính thời gian tính toán và thông tin về số lượng bài toán đã được thử nghiệm. Theo OpenAI, “kết quả trung bình” cần khoảng 3 giờ sử dụng ChatGPT Pro.

OpenAI khẳng định đã tuân thủ các hướng dẫn công bố bài báo theo khuyến nghị của Nhóm Cố vấn độc lập về Toán học và Trí tuệ Nhân tạo (AGMAI). Các hướng dẫn này yêu cầu công bố kết quả nhanh chóng qua các kênh học thuật truyền thống, cùng với các chi tiết như tên mô hình, lời nhắc và chi phí tính toán.

OpenAI hứa hẹn nâng cao chất lượng công bố báo cáo

Công ty đứng sau ChatGPT cho biết: “Trong lần công bố này, chúng tôi đã đăng tải kết quả lên kho lưu trữ GitHub, kèm theo các quy trình chỉnh sửa bài báo và trích dẫn”. Họ cũng cam kết sẽ nâng cao chất lượng các bài báo trong tương lai thông qua việc cải thiện trích dẫn, trình bày toán học và làm cho kết quả dễ hiểu hơn.

Tuy nhiên, OpenAI đã không công bố thời gian tính toán cụ thể cho các bài toán hoặc các gợi ý mà họ đã sử dụng. Một số kết quả quan trọng mà OpenAI tuyên bố đạt được bao gồm lời giải cho giả thuyết Kakeya bốn chiều, cùng với những cải tiến đối với các thuật toán máy tính quan trọng và tiến bộ hướng tới giả thuyết Riemann đầy thách thức. Gần như mọi bài báo đều được tạo ra để đáp ứng một yêu cầu duy nhất từ một tác nhân AI, theo thông tin từ Scientific American.

Các kết quả này vẫn cần được các nhà toán học đánh giá trước khi có thể hiểu rõ tác động của chúng. Sau vụ lùm xùm Navier-Stokes, vẫn còn nhiều sự hoài nghi trong giới khoa học. Nhà toán học Andrew Sutherland từ MIT cho biết: “Cho đến khi họ công bố mô hình và mọi người có thể tái tạo lại kết quả của họ, tôi nghĩ chúng ta nên coi bất kỳ tuyên bố nào về việc giải quyết vấn đề chỉ với một tác nhân duy nhất là chưa được kiểm chứng”.