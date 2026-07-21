Người dùng nói gì về độ bền của TV Sony?

Sony đã xây dựng được danh tiếng vững chắc về độ bền trên thị trường TV trong nhiều năm qua. Danh tiếng này không phải tự dưng mà có khi nhiều người dùng đã chia sẻ trên các diễn đàn trực tuyến về những chiếc TV Sony Bravia hoạt động ổn định suốt hơn hai thập kỷ mà không gặp sự cố. Tuy nhiên, việc Sony sẽ hợp tác với TCL để sản xuất TV mới đã khiến không ít người lo ngại về sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Người dùng có lý do để lo lắng về độ bền tuổi thọ TV Sony sau sự hợp tác với TCL

Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu các sản phẩm TV hiện đại của Sony có xứng đáng với danh tiếng bền bỉ mà thương hiệu này đã xây dựng từ trước đến nay? Nhiều phản hồi từ người dùng cho biết tuổi thọ của TV Sony hiện nay không còn như trước. Trong khi nhiều mẫu TV đời cũ vẫn hoạt động tốt sau 10 năm, các mẫu mới thường chỉ đạt tuổi thọ từ 5 đến 6 năm.

Không phải TV Sony nào cũng bền như nhau

Đây là lý do nhiều người đang đặt dấu hỏi về chất lượng của các sản phẩm hiện đại. Một số người dùng cho rằng tuổi thọ trung bình của TV Sony hiện nay chỉ khoảng 2 năm, nhưng có thể đây là những ý kiến nói quá. Mặc dù có một số báo cáo về các sự cố trên TV đời mới Sony, như chiếc Bravia OLED 2022 gặp lỗi màu, phần lớn người dùng vẫn có thể sử dụng sản phẩm của Sony hơn 5 năm.

Nguyên nhân cho sự suy giảm này có thể đến từ việc Sony không tự sản xuất tấm nền cho TV của mình, thay vào đó phụ thuộc vào các nhà sản xuất khác như Samsung và LG. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của sản phẩm, mặc dù các tín hiệu vẫn rất lạc quan. Trong một bài kiểm tra lão hóa, một số mẫu TV Sony đã gặp sự cố, nhưng tỷ lệ hỏng hóc vẫn thấp hơn so với một số thương hiệu khác.

Tin vui là nhiều người dùng cho biết TV Sony có thể sửa chữa được, với một số linh kiện dễ dàng thay thế. Nếu gặp sự cố phần mềm, người dùng có thể khởi động lại hoặc cập nhật firmware để khắc phục. Nếu vấn đề nghiêm trọng hơn, việc mang TV đến cửa hàng sửa chữa có thể là giải pháp hợp lý.

Dù sao đi nữa, với sự thay đổi trong chiến lược sản xuất của Sony, người dùng có thể cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các sản phẩm TV từ công ty này trong tương lai. Theo các báo cáo, sự hợp tác với TCL có thể mang lại những thay đổi lớn cho thương hiệu này sau năm 2027.