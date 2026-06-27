Những mẫu Galaxy sẽ bị Samsung “bỏ lại” khi One UI 9 ra mắt

Hiện tại, One UI 9 đang được Samsung cung cấp ở giai đoạn thử nghiệm beta và dự kiến sẽ được giới thiệu chính thức tại sự kiện Unpacked vào tháng 7 tới.

One UI 9 sẽ đến tay người dùng từ tháng sau?

Cơ chế cập nhật phần mềm là một yếu tố quan trọng đối với người dùng smartphone, và Samsung đang dẫn đầu trong việc minh bạch thông tin, tạo ra một tiêu chuẩn cho các thương hiệu khác (trừ Apple và Google). Tính đến tháng 6/2026, Samsung sẽ áp dụng hai chiến lược cập nhật phần mềm cho các thiết bị Galaxy:

Bảy năm cập nhật: Dành cho các thiết bị Galaxy cao cấp.

Sáu năm cập nhật: Áp dụng cho tất cả các thiết bị Galaxy còn lại.

Chiến lược cập nhật 7 năm sẽ có hiệu lực từ năm 2024, áp dụng cho dòng Galaxy S24 trở lên. Tuy nhiên, các chính sách bảo hành phần mềm trước đây đã tạo ra sự khác biệt về mức độ hỗ trợ giữa các phân khúc thiết bị, từ giá rẻ đến cao cấp. Ví dụ, cả Galaxy S22 và S23 đều nhận được 4 năm cập nhật phần mềm, trong khi Galaxy S24 được hứa hẹn sẽ có 7 năm.

Dưới đây là danh sách dự kiến các thiết bị không đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 9

Dòng Galaxy S22:

Galaxy S22, S22+ và S22 Ultra.

Galaxy Z Fold 4 và Z Flip 4.

Galaxy S21 FE 5G (Lưu ý: dòng Galaxy S21 tiêu chuẩn đã dừng lại ở phiên bản One UI 7)

Các thiết bị không phải chủ lực:

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A14 (cả phiên bản LTE và 5G)

Galaxy A06 LTE (phiên bản 5G có thể đủ điều kiện, nhưng phiên bản LTE bị giới hạn)

Galaxy A05/A05s

Galaxy M53 5G/F53 5G

Galaxy M33 5G/F33 5G

Galaxy M14/F14

Lưu ý: Danh sách trên chưa phải là danh sách chính thức. Với việc Samsung duy trì hai cấp độ sản phẩm trong vài năm qua, tình hình sẽ trở nên ổn định hơn khi các dòng sản phẩm cũ dần được loại bỏ. Việc xác định thiết bị nào đủ điều kiện và không đủ điều kiện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ vào cam kết của Samsung.