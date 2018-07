Những mẫu máy karaoke thiết kế đẹp mắt và tiện ích dành cho trẻ em

Âm nhạc không chỉ giúp trẻ dễ cân bằng tâm lý, giảm bớt thời gian vui chơi thụ động qua game, smartphone, những chiếc máy hát karaoke còn là cách rất tốt giúp trẻ thể hiện tính cách và rèn luyện tự tin. Máy hát SML385BTW tích hợp nhiều tính năng từ đèn disco, đầu đĩa, đầu vào micro quay số, Bluetooth... Little Pretender LP Kids đi kèm với micro kép, đế mic có thể điều chỉnh khiến trẻ có cảm giác như một siêu sao trình diễn trên sân khấu. Máy Karaoke V-Tech Kidi là một đồ chơi công nghệ sáng tạo được thiết kế cho trẻ em. Nó phù hợp cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Hệ thống karaoke MAONO PK-08 PA là một trong những hệ thống karaoke xách tay tốt nhất hiện có. Mô hình được tích hợp Bluetooth, pin sạc kéo dài trong 2 - 3h. Máy hát SML-283P có màu hồng và đèn disco khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho trẻ em. Máy hát ISM398BT có thiết kế đẹp mắt, màu sắc rực rỡ trong hình dạng một chiếc radio cổ điển. Máy karaoke điện tử Hanmun Kids được thiết kế với tông màu hồng tươi sáng, màu xanh dương và cam. Sản phẩm có nhiều tùy chọn xử lý, dễ dàng lắp ráp. Máy hát karaoke Little Pretender sẽ là một món quà yêu thích cho các bé gái để thể hiện tài năng ca hát của mình. Singing Machine được trang bị đèn disco, ngăn CD phía trước và các bản nhạc được tải sẵn. Máy karaoke Little Pretender Kids được thiết kế cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên, với màu sắc sống động, nút lớn dễ sử dụng. Máy hát karaoke dành cho trẻ nhỏ Pretender CD có hai mic điều khiển bằng giọng nói, nhẹ nhàng và đơn giản. Thiết kế thân thiện với trẻ em cung cấp âm thanh chất lượng cao. Đồ chơi IQ là một trong những thương hiệu phổ biến với trình phát nhạc phù hợp với trẻ mới biết đi và trẻ em trên 3 tuổi. Máy karaoke mic không dây Kindak có thiết kế đặc biệt, bao gồm một microphone làm từ hợp kim nhôm-magiê, bảo vệ kết cấu kim loại 3D và được phủ ba lớp giảm tiếng ồn mật độ cao. Sakar Jem KO2-06095 CDG có thiết kế ba chiều và một quả cầu disco retro tạo ra màu sắc ánh sáng rực rỡ. Sakar CD/CDG có tính năng điều khiển bằng giọng nói tự động. Khi trẻ dừng hát, giọng hát gốc sẽ tiếp tục phát bình thường./.

