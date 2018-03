Những mẫu smartphone chống thấm nước tốt nhất hiện nay

Những mẫu smartphone được giới thiệu có khả năng chống thấm nước, chống bụi tốt, giá cả rất hợp lý. Hầu hết mới ra mắt trong năm 2017 2018, do đó cập nhật được đầy đủ các tính năng mới nhất đáp ứng nhu cầu người dùng. Apple iPhone X là một trong những chiếc điện thoại chống thấm nước và bụi tốt nhất hiện nay với khả năng chịu nước ở mực sâu 1m trong 30 phút. Iphone 8 có mặt trên thị trường tháng 9/2017 không chỉ có khả năng chịu nước ở mực sâu 1m trong 30 phút, mà thiết kế khá đẹp mắt với nhiều tính năng nổi bật trong dòng smartphone. Samsung là một trong những thương hiệu sản xuất nhiều smartphone chống thấm nước. Dòng Galaxy S8 có thể chịu nước ở mực sâu 1,5m trong 30 phút. Galaxy S8 Plus của Samsung cũng có khả năng chịu nước ở mực sâu 1,5m trong 30 phút. Với màn hình cảm ứng 5,8 inch độ phân giải 1440 x 2960 pixel, khiến chiếc smartphone này trở thành một trong những sự lựa chọn hoàn hảo. iPhone 7 là một trong những iPhone phổ biến nhất trên thế giới nhờ thiết kế đẹp và có 6 màu sắc khác nhau gồm Jet Black, Đen, Bạc, Vàng, Rose Gold, Red. Nó cũng là iPhone không thấm nước đầu tiên của Apple với khả năng chịu nước ở độ sâu 1m trong 30 phút. Ra đời cùng thời điểm với iphone 7, iphone 7 plus của Apple cũng được trang bị khả năng chống thấm nước ở độ sâu 1m trong 30 phút. LG G6 là chiếc smartphone mới nhất của hãng LG chịu nước ở độ sâu 1m trong thời gian 0,5 giờ, được ra mắt trong năm 2017. Xperia Xz1 Compact ra mắt tháng 10/2017 là chiếc smartphone không thấm nước đầu tiên của Sony. Nó chịu nước ở độ sâu 1,5m trong 30 phút. Trong năm 2017, Google cho ra mắt chiếc smartphone thứ 4 là Google Pixel 2 XL với khả năng chịu nước ở độ sâu 1m trong 30 phút. Cuối cùng là Motorola Moto X4 với màn hình cảm ứng 5,2 inch và độ phân giải màn hình 1080 x 1920 pixes, với thiết kế đẹp và 2 màu là Super Black, Sterling Blue. Khả năng không thấm nước của nó đạt độ sâu 1,5 m trong 30 phút./.

