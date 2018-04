Những mẫu smartphone giá rẻ đáng chú ý năm 2018

OnePlus 5T mang đến những trải nghiệm cơ bản cho người dùng từ màn hình lớn, bộ vi xử lý nhanh và một camera kép ống kính. iPhone SE là smartphone 4 inch tốt nhất từng được sản xuất. Nó được trang bị camera chính 12 megapixel mang đến những bức ảnh sắc nét, tự nhiên và hỗ trợ Live Photos. HTC U11 có thiết kế đẹp cùng với các tính năng hiện đại như Bluetooth 5.0 và chống thấm nước. Moto G5S Plus có kiểu dáng khá thô kệch so với các sản phẩm cùng hạng tuy nhiên, chất lượng màn hình, màu sắc phong phú sẽ không làm bạn thất vọng. Honor 7X với giá chưa đến 200 USD, bạn đã có chiếc smartphone vỏ kim loại với màn hình tỷ lệ 18: 9, có kích thước 5.93 inch và độ phân giải 2.160 x 1.080 pixel giúp bạn có được trải nghiệm màn hình lớn/nhỏ gọn. ZTE Blade Z Max là chiếc smartphone rẻ nhất trong danh sách, với dung lượng 32Gb bộ nhớ nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu tối thiểu cho người dùng từ chụp ảnh, lướt web... Google Pixel 2 mang đến trải nghiệm Android tuyệt vời, tiên tiến và tinh tế so với mức giá của mình./.

