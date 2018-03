Những máy ảnh tốt nhất cho nhiếp ảnh gia “tập sự“

Là người mới bắt đầu, bạn sẽ cần loại máy có thể chụp dễ dàng cho đến khi bạn trở nên quen thuộc với sở thích mới của mình. Những mẫu máy ảnh sau được liệt kê theo 4 yếu tố chính gồm DSLR, gương/CSC, siêu zoom/cầu và compact để đưa ra cho bạn một loạt các tùy chọn có thể phù hợp. Canon là một thương hiệu nổi tiếng trong ngành nhiếp ảnh với các tùy chọn máy DSLR giá cả rất phải chăng. Canon EOS 1300D là sự lựa chọn tối ưu với một cảm biến 18-megapixel và tích hợp Wi-Fi. Dòng máy có nhiều chế độ chụp khác nhau, cũng như các chế độ cảnh phong phú. Hệ thống menu đơn giản, dễ sử dụng khiến Canon EOS 1300D là máy ảnh lý tưởng cho những người bắt đầu trong nhiếp ảnh. Nikon D3400 là bản cập nhật cho D3300 và các tính năng Bluetooth để chuyển tự động các hình ảnh, chế độ hướng dẫn tích hợp, cộng với tuổi thọ pin dài. Các ống kính kit hoạt động tốt và khá nhỏ gọn, nhưng để đạt được kết quả tốt nhất, nên sử dụng một ống kính chính như 50mm f/1.8 hoặc f / 1.4. Nếu bạn muốn một máy ảnh SLR kỹ thuật số có thể chia sẻ ảnh ngay với điện thoại thông minh của bạn, thì Nikon D3400 sẽ mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời và đáng giá với số tiền bỏ ra. Pentax K-S2 có màn hình lật, lý tưởng cho việc chụp ảnh từ các góc độ khác nhau. Nó có thiết kế dễ cầm tay trong khi vẫn còn nhỏ gọn. Bộ cảm biến 20,12 megapixel. Có Wi-Fi và NFC sẵn có, cũng như 20 bộ lọc kỹ thuật số để lựa chọn. Canon EOS M10 là một trong những máy ảnh không gương lật rẻ nhất và nhỏ nhất có sẵn, với bộ cảm biến 18-megapixel. Màn hình cảm ứng nghiêng khiến dòng máy thực sự dễ sử dụng và điều hướng trong menu. Dòng máy có Wi-Fi để lưu trữ và chuyển hình ảnh cộng với kích thước nhỏ gọn, linh hoạt trong thay đổi ống kính là điểm cộng cho dòng máy này. Panasonic Lumix GX800 có kết cấu nhỏ gọn và phong cách, cảm biến 16 megapixel Micro Four Thirds, quay video 4K. Tích hợp Wi-Fi đảm bảo bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển ảnh sang điện thoại thông minh của mình, màn hình tự động nghiêng và đèn flash lắp sẵn khiến dòng mày này trở nên tuyệt vời cho bất cứ ai muốn chụp chân dung chất lượng cao. Đặc biệt là hệ thống Micro Four Thirds có nhiều ống kính có sẵn phù hợp với ngân sách của người mới chụp ảnh. Panasonic Lumix FZ72 có 60x zoom quang lớn và mở rộng đến 102x zoom kỹ thuật số (Chú ý là zoom kỹ thuật số về cơ bản chỉ phóng to các điểm ảnh dẫn đến độ phân giải nhỏ hơn). Dòng máy có cảm biến 16,1 megapixel và Power OIS (chống rung quang học) để giữ cho hình ảnh sắc nét khi chụp cầm tay. Nikon Coolpix P900 cũng có một con số khổng lồ 83x zoom quang và kết nối Wi-Fi. Có màn hình nghiêng và lật ra để dễ sử dụng khi chụp trong những tình huống khác nhau, và cũng có thể chụp ở cự ly dưới 1cm so với chủ đề của bạn, làm cho nó tuyệt vời cho chụp ảnh macro. Dòng máy có thể quay video ở FullHD 1080p, và có chế độ Auto HDR lý tưởng cho những người tìm kiếm để tìm hiểu thêm về phương pháp chụp. Canon Powershot SX540 là một phiên bản cập nhật của SX530 HS, với zoom quang 50x và khả năng chụp ảnh ánh sáng thấp. Nó có cảm biến 20,3 megapixel, so với cảm biến 16-megapixel của SX530 HS. Bộ xử lý DIGIC 6. ZoomPlus cho phép tăng gấp đôi khả năng zoom mà không làm giảm độ phân giải. Canon Powershot SX620 có cảm biến CMOS 20,2 Megapixel, bộ xử lý DIGIC 4+ và tám chế độ Intelligent Image Stabilizer. Nó cũng có một zoom quang học 25x mở rộng thêm 50x với ZoomPlus. Quay phim Full HD với Dynamic IS và cảnh quay video cũng có thể được kết hợp với ảnh tĩnh với sự giúp đỡ của Story Highlights. Máy ảnh siêu nhỏ gọn Sony Cyber-shot WX220 có một mức giá khiêm tốn, khoảng £155 (khoảng 5 triệu đồng). Nó có bộ cảm biến 18,2 Megapixel và ống kính zoom 10x. Máy ảnh này có các chế độ toàn cảnh HDR và iSweep cùng với tính năng ổn định hình ảnh tích hợp. Nó cũng có chế độ chụp liên tục 10 khung hình/giây. Panasonic Lumix DMC-SZ10 có zoom 12x, cảm biến 16-megapixel và ống kính có ổn định hình ảnh quang học. Máy ảnh này có tay cầm cao su và bộ điều khiển bố cục đơn giản. Hệ thống tùy chọn và cài đặt hết sức đơn giản, lý tưởng cho người mới bắt đầu. Máy ảnh có nhiều hiệu ứng sáng tạo, nhỏ gọn và nhẹ./.

