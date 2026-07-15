Những yếu tố tạo nên lợi thế về giá của xe điện Trung Quốc

Mặc dù chiếm một phần nhỏ trong tổng cung, nhưng các mẫu xe điện Trung Quốc thường có giá rẻ hơn so với xe điện sản xuất tại phương Tây, ngay cả khi đã tính đến thuế nhập khẩu. Gần đây, BYD đã vượt qua Tesla để trở thành thương hiệu xe điện phổ biến nhất thế giới, nhờ vào lợi thế giá cả đáng kể, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi mà nhiều người cho rằng điều này là kết quả của các khoản trợ cấp nhà nước không cân xứng.

BYD hiện đã trở thành thương hiệu xe điện lớn nhất thế giới

Mặc dù vậy, thực tế vấn đề lại phức tạp hơn. Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho các nhà sản xuất xe điện trong nước nhiều khoản trợ cấp, hỗ trợ sản xuất và nghiên cứu phát triển, cùng với đất đai giá rẻ và các khoản vay ưu đãi. Hầu hết xe điện bán tại Trung Quốc đều được miễn thuế mua xe.

Theo một báo cáo của Rhodium Group, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại New York, trợ cấp nhà nước chỉ chiếm một phần nhỏ trong sự chênh lệch giá giữa xe điện sản xuất tại Trung Quốc và phương Tây. Phần lớn sự chênh lệch này đến từ việc các nhà sản xuất Trung Quốc có khả năng tích hợp dọc sâu hơn, quy mô sản xuất lớn hơn và chi phí nghiên cứu phát triển cũng như quản lý thấp hơn.

Cách các hãng xe điện Trung Quốc duy trì lợi nhuận cao

Báo cáo của Rhodium Group cũng chỉ ra rằng giá thấp hơn không đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc giảm lợi nhuận. Họ có thể kiểm soát nhiều khâu trong chuỗi sản xuất hơn so với các nhà sản xuất phương Tây, nhờ vào chuỗi cung ứng nội địa hóa và nguồn lao động giá rẻ. Hơn nữa, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc tập trung vào thị trường nội địa, giúp họ giảm thiểu chi phí phát sinh từ toàn cầu hóa.

Chi phí sản xuất của xe điện Trung Quốc rẻ hơn nhiều

Sự chênh lệch giá này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị phần của các nhà sản xuất xe điện phương Tây tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Kể từ năm 2020, các nhà sản xuất phương Tây đã mất 40% thị phần, từ việc kiểm soát hai phần ba thị trường xe điện của quốc gia này này. Xu hướng này không chỉ làm giảm lợi nhuận mà còn có thể dẫn đến việc Trung Quốc giảm nhập khẩu ô tô nước ngoài.

Hơn nữa, sự xuất hiện của xe điện giá rẻ từ Trung Quốc có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa khi chúng bắt đầu thâm nhập vào các thị trường khác. Điều này cũng thúc đẩy các công ty khác, như nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi, đầu tư hàng tỷ đô la vào dự án xe điện của riêng mình, trong khi các nhà sản xuất xe điện cũng mở rộng sang các lĩnh vực khác.