VinFast bán ra hơn 115.000 xe điện trong 6 tháng đầu năm 2026

Với kết quả hơn 115.000 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm 2026, VinFast là hãng xe đầu tiên tại Việt Nam vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng.

Hầu hết các mẫu xe VinFast đều đang giữ vai trò dẫn dắt doanh số và xu hướng tiêu dùng ở các phân khúc. Trong đó, Limo Green đã bàn giao 3.868 xe trong tháng 6/2026 và tổng 27.927 xe trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ở vị trí thứ hai, mẫu “ô tô điện quốc dân” VF 3 tiếp tục là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường nhờ thiết kế cá tính và công năng sử dụng tối ưu, với 23.781 xe được bán ra trong nửa đầu năm. Tính riêng trong tháng 6/2026, VF 3 đã đạt doanh số lên tới 3.550 xe.

Limo Green là mẫu xe VinFast bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026 với 27.927 xe.

Ngay sau VF 3 là VF 5 với 20.167 xe (bao gồm phiên bản Herio Green) đã được bàn giao cho khách hàng từ đầu năm, trong đó riêng trong tháng 6/2026 là 3.364 xe.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách bán chạy của VinFast lần lượt là VF 6 (14.045 xe), VF MPV 7 (9.177 xe) và VF 7 (6.849 xe), trong đó doanh số riêng trong tháng 6 của ba mẫu xe này lần lượt là 2.988 xe VF 6, 1.254 xe VF MPV 7 và 1.437 xe VF 7. Các mẫu xe khác như VF 8, VF 9 hay EC Van, Minio Green cũng liên tục ghi nhận doanh số ấn tượng kể từ đầu năm.

Bước sang tháng 7/2026, VinFast đã chính thức điều chỉnh giá bán của tất cả các dòng xe theo hướng trừ trực tiếp các ưu đãi dài hạn vào giá bán, giúp khách hàng dễ tiếp cận và thuận tiện hơn trong quá trình mua xe.

Ngoài ra, VinFast đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng mua xe VF 5, VF MPV 7 và Limo Green kể từ ngày 7/7 đến hết ngày 31/7/2026 (tính theo ngày xuất hóa đơn), với mức ưu đãi tương ứng là 20 triệu đồng cho VF MPV 7, 25 triệu đồng cho VF 5 và 35 triệu đồng cho Limo Green.

Xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 vừa được VinFast giới thiệu với mức giá chỉ 188 triệu đồng.

VinFast cũng đã chính thức ra mắt dòng xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với mức giá chỉ 188 triệu đồng, nhận cọc sớm trong ba ngày từ 15-17/7/2026 với ưu đãi 8 triệu đồng/xe và dự kiến bàn giao trong tháng 9/2026.