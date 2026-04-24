Tạo ảnh AI bước sang giai đoạn mới với ChatGPT Images 2.0

Phiên bản mới của công cụ tạo ảnh AI, ChatGPT Images 2.0, đã được CEO Sam Altman cùng đội ngũ nhân viên OpenAI trình diễn khả năng sáng tạo ảnh. OpenAI khẳng định ChatGPT Images 2.0 vượt trội hơn trong việc tạo ra hình ảnh có chứa văn bản, cho phép người dùng tạo hình ảnh cửa sổ màn hình macOS hoặc giao diện trò chuyện với độ chính xác cao hơn.

ChatGPT Images 2.0 giúp việc sáng tạo ảnh AI thêm tự nhiên hơn

Mô hình mới này có khả năng tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn, bảo toàn chi tiết và hiển thị chính xác các yếu tố nhỏ như văn bản, biểu tượng và bố cục. ChatGPT Images 2.0 có thể tạo ra hình ảnh với độ phân giải lên đến 2K và hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình từ 3:1 đến 1:3.

Cuộc đua tạo ảnh AI nóng lên

ChatGPT Images 2.0 là câu trả lời của OpenAI đối với Nano Banana 2, công cụ tạo ảnh AI được Google giới thiệu vào tháng 2 năm nay, không lâu sau khi ra mắt phiên bản đầu Nano Banana dựa trên Gemini vào tháng 9 năm ngoái. Nano Banana 2 cung cấp chất lượng ảnh AI tương đương Nano Banana Pro và nhiều cải tiến đáng kể.

OpenAI cung cấp hai phiên bản của mô hình ChatGPT Images 2.0: ChatGPT Images 2.0 Instant và ChatGPT Images 2.0 Thinking. Trong đó, mô hình Thinking có khả năng tham khảo thông tin thời gian thực từ web để tạo ra hình ảnh chính xác hơn và có thể tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau từ một lời nhắc duy nhất. Ngoài ra, Images 2.0 cũng cải thiện khả năng hiểu nhiều ngôn ngữ, hiển thị văn bản không phải chữ Latinh tốt hơn, bao gồm tiếng Nhật, Hàn, Trung, Hindi và Bengali.

Đối với ChatGPT Images 2.0 Instant, mô hình này đã có sẵn cho tất cả người dùng ChatGPT và Codex, trong khi mô hình tư duy chỉ dành riêng cho người dùng ChatGPT Plus, Pro và Business.