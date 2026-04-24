Tạo ảnh AI bước sang giai đoạn mới với ChatGPT Images 2.0

Thứ Sáu, 07:00, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - OpenAI vừa nâng cấp công cụ tạo ảnh AI cho dịch vụ ChatGPT của mình nhằm mang đến người dùng trải nghiệm hấp dẫn hơn để cạnh tranh với Gemini của Google.

Phiên bản mới của công cụ tạo ảnh AI, ChatGPT Images 2.0, đã được CEO Sam Altman cùng đội ngũ nhân viên OpenAI trình diễn khả năng sáng tạo ảnh. OpenAI khẳng định ChatGPT Images 2.0 vượt trội hơn trong việc tạo ra hình ảnh có chứa văn bản, cho phép người dùng tạo hình ảnh cửa sổ màn hình macOS hoặc giao diện trò chuyện với độ chính xác cao hơn.

tao anh ai buoc sang giai doan moi voi chatgpt images 2.0 hinh anh 1
ChatGPT Images 2.0 giúp việc sáng tạo ảnh AI thêm tự nhiên hơn

Mô hình mới này có khả năng tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn, bảo toàn chi tiết và hiển thị chính xác các yếu tố nhỏ như văn bản, biểu tượng và bố cục. ChatGPT Images 2.0 có thể tạo ra hình ảnh với độ phân giải lên đến 2K và hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình từ 3:1 đến 1:3.

Cuộc đua tạo ảnh AI nóng lên

ChatGPT Images 2.0 là câu trả lời của OpenAI đối với Nano Banana 2, công cụ tạo ảnh AI được Google giới thiệu vào tháng 2 năm nay, không lâu sau khi ra mắt phiên bản đầu Nano Banana dựa trên Gemini vào tháng 9 năm ngoái. Nano Banana 2 cung cấp chất lượng ảnh AI tương đương Nano Banana Pro và nhiều cải tiến đáng kể.

OpenAI cung cấp hai phiên bản của mô hình ChatGPT Images 2.0: ChatGPT Images 2.0 Instant và ChatGPT Images 2.0 Thinking. Trong đó, mô hình Thinking có khả năng tham khảo thông tin thời gian thực từ web để tạo ra hình ảnh chính xác hơn và có thể tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau từ một lời nhắc duy nhất. Ngoài ra, Images 2.0 cũng cải thiện khả năng hiểu nhiều ngôn ngữ, hiển thị văn bản không phải chữ Latinh tốt hơn, bao gồm tiếng Nhật, Hàn, Trung, Hindi và Bengali.

Đối với ChatGPT Images 2.0 Instant, mô hình này đã có sẵn cho tất cả người dùng ChatGPT và Codex, trong khi mô hình tư duy chỉ dành riêng cho người dùng ChatGPT Plus, Pro và Business.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Neowin
Tag: tạo ảnh AI ChatGPT trí tuệ nhân tạo Gemini OpenAI
Dùng lời thề nguyện do ChatGPT soạn trong đám cưới, cặp đôi bị toà án phán hủy hôn
Dùng lời thề nguyện do ChatGPT soạn trong đám cưới, cặp đôi bị toà án phán hủy hôn

VOV.VN - Một tòa án ở Hà Lan đã ra quyết định hủy bỏ kết quả hôn lễ của mổ cặp đôi vì cô dâu chú rể sử dụng lời thề nguyện được soạn bằng Chat GPT trong đám cưới.

Dữ liệu OpenAI tiết lộ sự thật bất ngờ về ChatGPT
Dữ liệu OpenAI tiết lộ sự thật bất ngờ về ChatGPT

VOV.VN - Dữ liệu OpenAI vừa công bố cho thấy ChatGPT không còn chỉ là công cụ hỗ trợ công việc hay tìm kiếm thông tin. Ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, sử dụng chatbot này để chia sẻ suy nghĩ, bộc lộ cảm xúc và thể hiện cá tính.

ChatGPT thay đổi thói quen tìm kiếm khiến Google đối mặt sức ép chưa từng có
ChatGPT thay đổi thói quen tìm kiếm khiến Google đối mặt sức ép chưa từng có

VOV.VN - Người dùng ngày càng xem ChatGPT là công cụ tìm kiếm mặc định thay vì Google, tạo sức ép chưa từng có đối với ông lớn trong lĩnh vực tìm kiếm.

