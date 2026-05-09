中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phương án tổ chức giao thông trên đường 3 chiều Cộng Hòa ở TP.HCM

Thứ Bảy, 05:14, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 8/5, Sở Xây dựng TP.HCM ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Theo đó, từ ngày 15/5, đường Cộng Hòa hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh bố trí 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Đường Cộng Hòa hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch bố trí 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Đối với 2 làn đường tại vị trí giữa tim đường chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

phuong an to chuc giao thong tren duong 3 chieu cong hoa o tp.hcm hinh anh 1
Dải phân cách ở giữa đường Cộng Hòa đã được phá bỏ để tăng thêm diện tích mặt đường

Cụ thể, trong cao điểm sáng tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Cao điểm chiều tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Ngoài giờ cao điểm tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe. Ngành chức năng lưu ý  người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình cũ) là trục giao thông huyết mạch kết nối khu Tây Bắc với trung tâm TP.HCM và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện rất cao, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Từ khi có đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, áp lực trên đường Cộng Hòa đã giảm, tuy nhiên vẫn thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt khi có sự cố giao thông.

Từ cuối tháng 4/2026, đường Cộng Hòa đã được cải tạo để phục vụ phương án tổ chức lưu thông 3 chiều. Dải phân cách cứng ở giữa bằng bê tông và cây xanh được phá bỏ và cải tạo thành một làn xe mới rộng khoảng 3 m.

Theo phương án của Sở Xây dựng TP.HCM, đường Cộng Hòa, đoạn từ Trường Chinh đến khu vực Lăng Cha Cả, sẽ được cải tạo, phá dỡ dải phân cách bê tông và bổ sung làn xe ở giữa. Làn này sẽ được điều tiết theo từng thời điểm nhằm tối ưu hóa năng lực khai thác tuyến đường. Việc linh hoạt điều tiết làn giữa được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa khả năng khai thác, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: đường 3 chiều dải phân cách Tân Bình sân bay Tân Sơn Nhất đường Út Tịch đường Trường Chinh Sở Xây dựng TP.HCM TP.HCM phân luồng giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030
TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.

Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM với tinh thần “đột phá của đột phá”
Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM với tinh thần “đột phá của đột phá”

VOV.VN - Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo đột phá thể chế, mở rộng phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực phát triển cho siêu đô thị hơn 14 triệu dân trong giai đoạn mới.

Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM với tinh thần “đột phá của đột phá”

Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM với tinh thần “đột phá của đột phá”

VOV.VN - Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo đột phá thể chế, mở rộng phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực phát triển cho siêu đô thị hơn 14 triệu dân trong giai đoạn mới.

TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ
TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

VOV.VN - Sáng 4/5, phường Vườn Lài, TP.HCM khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, nằm liền kề Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

VOV.VN - Sáng 4/5, phường Vườn Lài, TP.HCM khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, nằm liền kề Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục