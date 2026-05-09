Phương án tổ chức giao thông trên đường 3 chiều Cộng Hòa ở TP.HCM

Theo đó, từ ngày 15/5, đường Cộng Hòa hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh bố trí 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Đường Cộng Hòa hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch bố trí 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Đối với 2 làn đường tại vị trí giữa tim đường chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Dải phân cách ở giữa đường Cộng Hòa đã được phá bỏ để tăng thêm diện tích mặt đường

Cụ thể, trong cao điểm sáng tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Cao điểm chiều tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Ngoài giờ cao điểm tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe. Ngành chức năng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình cũ) là trục giao thông huyết mạch kết nối khu Tây Bắc với trung tâm TP.HCM và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện rất cao, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm sáng và chiều. Từ khi có đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, áp lực trên đường Cộng Hòa đã giảm, tuy nhiên vẫn thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt khi có sự cố giao thông. Từ cuối tháng 4/2026, đường Cộng Hòa đã được cải tạo để phục vụ phương án tổ chức lưu thông 3 chiều. Dải phân cách cứng ở giữa bằng bê tông và cây xanh được phá bỏ và cải tạo thành một làn xe mới rộng khoảng 3 m. Theo phương án của Sở Xây dựng TP.HCM, đường Cộng Hòa, đoạn từ Trường Chinh đến khu vực Lăng Cha Cả, sẽ được cải tạo, phá dỡ dải phân cách bê tông và bổ sung làn xe ở giữa. Làn này sẽ được điều tiết theo từng thời điểm nhằm tối ưu hóa năng lực khai thác tuyến đường. Việc linh hoạt điều tiết làn giữa được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa khả năng khai thác, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.