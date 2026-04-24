Robot hút bụi dùng AI "tìm và diệt" vết bẩn

Mới đây hãng sản xuất thiết bị gia dụng nổi tiếng thế giới Dyson vừa cho ra mắt mẫu Spot+Scrub Ai có khả năng sử dụng AI và ánh sáng xanh để phát hiện vết bẩn cứng đầu nhất trên sàn nhà. Đây cũng là chú robot đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ tìm diệt mới này trên thị trường.

Con lăn “thụt thò” tự điều chỉnh độ vươn xa giúp làm sạch ở chân tường và các góc trong nhà

Dyson vốn nổi tiếng với các giải pháp về luồng khí và động cơ trên máy hút bụi cầm tay, nhưng ở mảng robot hút bụi, hãng lại có phần chậm chân và thận trọng hơn các đối thủ. Dyson Spot+Scrub Ai là mẫu đầu tiên của hãng trên thế giới và nhanh chóng có mặt tại Việt Nam. Với giá khá cao, thuộc dòng thiết bị điện tử gia dụng phân cấp hạng sang, con robot hút bụi này không đơn thuần là công cụ dọn dẹp, mà còn là một phép thử về niềm tin của người dùng vào triết lý làm sạch mới của hãng, định hình lại phân khúc trên thị trường.

Thiết kế đặc trưng và hạn chế vật lý

Ngay khi mở hộp, Dyson Spot+Scrub Ai gây ấn tượng bởi ngôn ngữ thiết kế công nghiệp, khỏe khoắn, tạo cảm giác có phần “cơ bắp” với các cụm bình nước và hộp rác lộ lộ ra ngoài trạm sạc. Robot có hình tròn giống với đại đa số robot hút bụi, lau nhà trên thị trường hiện nay, được hoàn thiện rất chắc chắn với trọng lượng 6,6 kg.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý ngay là độ dày thân máy lên tới 110 mm. Trong khi các đối thủ như Dreame X60 Ultra đã nỗ lực thu hẹp độ dày xuống dưới 80 mm để chui lọt gầm tủ, gầm sofa thấp, thì Dyson lại khá "cồng kềnh". Thực tế sử dụng cho thấy máy có thể bị vướng hoặc không thể tiếp cận một số khu vực gầm thấp dưới 11cm. Do vậy người dùng cần kiểm tra khoảng trống của những món nội thất thường gặp như kệ tủ TV, ghế sofa, gầm giường… Bù lại, hệ thống bánh xe cơ học cho khả năng leo gờ 20 mm khá mượt mà, giúp máy dễ dàng băng qua các nẹp chuyển sàn giữa phòng khách và ban công.

Công nghệ laser xanh và hệ thống săn lùng vết bẩn bằng AI

Điểm khác biệt lớn nhất giúp Dyson Spot+Scrub Ai tách biệt khỏi thị trường robot hút bụi đang khá đông đúc hiện nay chính là hệ thống quang học Fluffy Optic. Thay vì sử dụng cảm biến va chạm hay camera điều hướng thông thường, Dyson trang bị đèn LED phổ xanh ở thanh cản trước. Luồng ánh sáng giúp làm nổi bật những hạt bụi nhỏ li ti và vệt nước ố mà mắt thường khó nhận ra dưới ánh đèn trần.

Đèn xanh giúp robot và chủ nhà dễ nhận ra các vết bẩn xuất hiện trên sàn mà mắt thường có thể không thấy

Sự kết hợp giữa camera HD tích hợp AI và laser hai tia cho phép máy vận hành theo cơ chế phát hiện, xử lý và kiểm tra. Một trải nghiệm có thể xem “đáng tiền” của model là khi robot phát hiện vết bẩn khô trên sàn thì không đi ngang qua một lần rồi thôi. Thuật toán sẽ ra lệnh cho robot lùi lại, lặp chu trình lau chà tại đúng điểm đó (tối đa 15 lần) cho đến khi camera xác nhận bề mặt đã sạch hoàn toàn mới tiếp tục lộ trình. Đây là tư duy dọn dẹp theo kết quả thay vì dọn dẹp theo diện tích mà các mẫu robot truyền thống đang áp dụng.

Để giải quyết vết bẩn nhanh gọn, Dyson chọn con lăn microfiber ướt cho mẫu robot hút bụi đầu tiên của mình ra thị trường. Hệ thống 12 vòi phun liên tục bơm nước nóng 60 độ C (được gia nhiệt từ trạm sạc) trực tiếp lên bề mặt con lăn trong suốt quá trình máy di chuyển. Người dùng cũng cần lưu ý (và phần mềm quản lý có khuyến cáo riêng) không nên sử dụng tính năng lau nước nóng trên sàn gỗ để bảo vệ chất liệu bề mặt.

Về ưu điểm của cơ chế lau nước nóng là sự vệ sinh khi các lưỡi gạt tích hợp sẽ vắt nước bẩn ra khỏi con lăn ngay lập tức và đưa vào bình chứa nước bản riêng trên robot (có 1 ngăn nước sạch, 1 ngăn nước bẩn độc lập trên thân). Điều này đảm bảo robot luôn tiếp xúc với sàn bằng bề mặt giẻ sạch từ đầu đến cuối buổi dọn dẹp, loại bỏ hiện tượng kéo vệt bẩn loang lổ thường gặp ở các loại giẻ lau tĩnh.

Ngoài ra, con lăn này còn có khả năng mở rộng thêm 4cm về phía cạnh tường, giúp giải quyết khá tốt các góc khuất vốn là nơi tích tụ bụi bẩn, khắc phục hạn chế của thiết kế thân tròn khó chạm tới các góc vuông trong nhà.

Tuy nhiên, lực hút 18.000 Pa trên lý thuyết của Dyson có phần khiêm tốn khi đặt cạnh các con số 35.000 Pa của các hãng đến từ Trung Quốc. Dù trên sàn cứng máy hút rất sạch bụi mịn nhờ thiết kế chổi chính sợi carbon, nhưng trên thảm dày, máy đôi khi không tự động tăng lực hút đủ nhanh, khiến hiệu quả làm sạch sâu đôi lúc chưa đạt được như kỳ vọng trong lần chạy đầu tiên.

Trạm sạc cyclonic và lời giải cho bài toán vật tư tiêu hao

Dyson đã mang công nghệ 10 trục lốc xoáy (Root Cyclone) trên các máy hút bụi cầm tay của hãng lên trạm sạc Cyclonic Dock. Thay vì sử dụng túi rác giấy dùng một lần vốn gây tốn kém và dễ sinh mùi hôi sau thời gian dài tích tụ bụi ẩm,trạm sạc của Dyson sử dụng hộp chứa rác trong suốt hoàn toàn, không cần thay túi rác.

Trạm sử dụng hộp rác ly tâm, không có túi đựng và 2 bình chứa nước (sạch, bẩn).

Người dùng có thể quan sát mức rác và đổ chỉ bằng một nút bấm trên hộp chứa, không cần chạm tay vào chất bẩn. Hệ thống lọc HEPA kín của trạm sạc được khẳng định có thể giữ lại 99,9% các hạt siêu nhỏ tới 0,1 micron, hữu ích cho gia đình có người bị dị ứng hoặc hen suyễn. Dù vậy, tiếng ồn khi máy tự đổ rác và chu trình sấy khô con lăn bằng gió nóng 45 độ C kéo dài khoảng 3 - 4 tiếng là một điểm trừ nhỏ nếu bạn đặt máy ở phòng ngủ hoặc nơi cần sự yên tĩnh tuyệt đối.

So sánh nhanh với các đối thủ hàng đầu

Tại thị trường Việt Nam, Dyson Spot+Scrub Ai đang phải đối đầu trực tiếp với hai đối thủ đến từ Trung Quốc cũng vừa ra mắt thị trường. So với Dreame X60 Ultra, mẫu máy nhà Dreame vượt trội về lực hút (35.000 Pa so với 18.000 Pa) và thiết kế siêu mỏng (79,5 mm), cho phép chui sâu vào mọi gầm nội thất. Dreame cũng có ứng dụng điều khiển đa dạng tùy biến hơn, nhưng Dyson lại thắng ở khả năng "vệ sinh thực chứng" nhờ hệ thống laser xanh và cơ chế con lăn tự giặt liên tục thay vì giẻ xoay tích tụ bẩn.

Còn khi so với Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone, cả hai đều sở hữu trạm sạc không túi rác tiện lợi. Tuy nhiên, Ecovacs sử dụng công nghệ FocusJet phun nước để làm mềm vết bẩn trước khi lau, trong khi Dyson dùng AI để lặp lại nhiều lượt lau chà cho đến khi sạch. Trải nghiệm ứng dụng của Dyson được đánh giá là đơn giản, dễ làm quen hơn nhưng lại thiếu các tính năng chuyên sâu như điều khiển robot thủ công qua camera (để bảo vệ quyền riêng tư).

Nhìn chung, Dyson Spot+Scrub Ai không phải là mẫu robot dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là với mức giá gần 36 triệu đồng. Đây là thiết bị dành cho những người dùng ưu tiên tính vệ sinh tuyệt đối, mong muốn nhìn thấy ngôi nhà sạch bụi mịn được thực chứng qua laser xanh và không muốn bận tâm đến việc mua túi rác định kỳ.