Thủ tướng yêu cầu đột phá công nghệ chiến lược trong năm 2026

Thứ Tư, 19:25, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong sáng 22/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của T.Ư và các kết luận của Ban Chỉ đạo T.Ư, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị ưu tiên nguồn lực, tăng tỷ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi trong tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 là định hướng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, theo đó, việc tổ chức thực hiện phải quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của T.Ư và các kết luận của Ban Chỉ đạo T.Ư, Ban Chỉ đạo của Chính phủ

Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực thời gian qua của Bộ Khoa học và Công nghệ trong tham mưu, tổ chức triển khai Nghị quyết 57, thể chế, cơ chế chính sách cơ bản được hoàn thiện; thúc đẩy phát triển hạ tầng, công nghệ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống. Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong triển khai nhiệm vụ; thể chế, cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực còn bất cập; một số văn bản hướng dẫn các luật chưa được ban hành; cơ chế huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, đặt hàng, giao nhiệm vụ, khoán chi, sử dụng quỹ còn vướng mắc.

Bên cạnh đó, liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và thị trường còn yếu; việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thị trường khoa học công nghệ chưa đạt yêu cầu; việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu để phục vụ quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội còn chưa đồng bộ...

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ưu tiên nguồn lực, tăng tỷ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi trong tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đổi mới tư duy quản lý, chuyển trọng tâm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả đầu ra; tháo gỡ dứt điểm rào cản gắn với việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát, trọng tâm vào cơ chế quản lý, tài chính, đầu tư và tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ. Ưu tiên tiếp thu, chuyển giao và làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần ưu tiên nguồn lực, tăng tỷ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi

Nhấn mạnh phải có hành động đột phá trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành 16 nhiệm vụ đang quá hạn; khẩn trương trình ban hành 03 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo.

Rà soát và hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài. Phối hợp với các bộ, ngành lựa chọn ngay một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược trọng tâm gắn với bài toán lớn quốc gia để triển khai ngay với lộ trình cụ thể và kết quả đo lường được. Thành lập Tổ công tác điều phối liên ngành, thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất để tổ chức triển khai các chương trình phát triển công nghệ chiến lược, nhất là điều phối giữa các doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở nghiên cứu, tránh lãng phí nguồn lực.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện, trình ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chí, trình tự, thủ tục, nội dung liên quan đến sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, lưu ý chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo kết quả đầu ra; thiết lập cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát (sandbox) trong nghiên cứu.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại cuộc họp

Thủ tướng yêu cầu tập trung tái cấu trúc hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Quyết liệt thực hiện tái cấu trúc 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; ban hành cơ chế đột phá cho Sàn giao dịch khoa học công nghệ: hỗ trợ chi phí định giá tài sản trí tuệ, chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ; lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp một vài sáng kiến đột phá để tạo niềm tin lan tỏa cho xã hội; khẩn trương ban hành tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hoàn thành trong tháng 5/2026. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình ban hành Chiến lược Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia; xây dựng và triển khai Nền tảng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng Bộ Khoa học và Công nghệ Nghị quyết 57 Kết luận số 18
Công bố quyết định thành viên Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương
Công bố quyết định thành viên Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Sáng ngày 22/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định thành viên Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công bố quyết định thành viên Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương

Công bố quyết định thành viên Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Sáng ngày 22/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định thành viên Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân
Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nhà khoa học trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Các nhà khoa học trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo công bố của Hội đồng bầu cử Quốc gia, có nhiều người làm khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các nhà khoa học trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Các nhà khoa học trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo công bố của Hội đồng bầu cử Quốc gia, có nhiều người làm khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

