Samsung giải mã hiện tượng màn hình Galaxy S26 Ultra chuyển đỏ

Sau khi nhận được phản ánh từ người dùng Galaxy S26 Ultra trên các diễn đàn và mạng xã hội, Samsung đã chính thức lên tiếng về hiện tượng xuất hiện vệt đỏ trên một số mẫu Galaxy S26 Ultra. Theo hãng, đây không phải lỗi phần cứng hay hiện tượng lưu hình (burn in) như nhiều người lo ngại, mà bắt nguồn từ việc tối ưu phần mềm.

Người dùng có thể yên tâm vì lỗi xuất phát từ phần mềm thay vì phần cứng

Trong vài tháng qua, nhiều chủ sở hữu Galaxy S26 Ultra cho biết màn hình của họ xuất hiện một vùng màu đỏ hoặc hồng nhạt ở khu vực trung tâm, dễ nhận thấy khi hiển thị nền trắng hoặc màu sáng. Một số người chia sẻ rằng hiện tượng chỉ xuất hiện sau khoảng 3 đến 4 tháng sử dụng, khiến họ nghi ngờ tấm nền OLED đã gặp hiện tượng burn-in.

Sau khi thu hồi và kiểm tra các thiết bị bị ảnh hưởng, Samsung xác định nguyên nhân không nằm ở tấm nền OLED mà liên quan đến việc hiệu chỉnh công nghệ màn hình mới trên Galaxy S26 Ultra.

Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra là nguyên nhân chính

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra là mẫu smartphone đầu tiên của Samsung được tích hợp Privacy Display ở cấp độ phần cứng. Công nghệ này sử dụng nền tảng hiển thị LEAD 2.0 nhằm loại bỏ lớp phân cực trên màn hình OLED, giúp tăng khả năng truyền sáng, cải thiện hiệu suất năng lượng và đồng thời hạn chế góc nhìn để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Theo Samsung, trong một số điều kiện như bật độ sáng tối đa và sử dụng dưới nguồn sáng mạnh, thuật toán cân bằng màu có thể chưa được tối ưu hoàn toàn, khiến màn hình xuất hiện vùng ám đỏ ở trung tâm. Do đó, hãng khẳng định đây là vấn đề phần mềm chứ không phải lỗi vật lý của màn hình.

Samsung cho biết đã bắt đầu cung cấp bản cập nhật hiệu chỉnh màu sắc cho các thiết bị mang đến trung tâm bảo hành. Đồng thời, hãng cũng có kế hoạch phát hành bản cập nhật OTA trong thời gian tới để người dùng có thể khắc phục lỗi ngay tại nhà mà không cần mang máy đi sửa. Tuy vậy, Samsung chưa công bố số lượng thiết bị bị ảnh hưởng cũng như phạm vi của lỗi trên toàn cầu.