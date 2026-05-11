Samsung hé lộ tham vọng đưa màn hình đột phá đến iPhone

Apple được cho là đang trong quá trình phát triển một chiếc iPhone mới với màn hình 3D, có khả năng sử dụng tấm nền do Samsung sản xuất. Tin đồn này đã lan truyền trong tuần qua bắt nguồn từ việc Samsung đang nghiên cứu một tấm nền màn hình 3D không cần kính, trùng thời điểm Apple khám phá ý tưởng về một chiếc “iPhone không gian”.

Samsung sẽ tiếp tục giúp Apple tạo ra iPhone như mơ

Thông tin này đến từ một người rò rỉ nổi tiếng trong ngành có biệt danh “Schrödinger”. Người này đã chia sẻ các ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội X, cho thấy những tin nhắn từ một nguồn tin được gán nhãn là “Secret Insider”. Các tin nhắn này mô tả một màn hình 3D mang tên “H1” mà Samsung đang phát triển, đồng thời đề cập đến những tin đồn về chiếc iPhone không gian.

Mặc dù công nghệ màn hình 3D không cần kính không phải là điều mới mẻ, nhưng màn hình H1 được mô tả sẽ tiên tiến hơn. Nó sẽ sử dụng một “lớp ảnh ba chiều” được tích hợp trong tấm nền AMOLED, kết hợp với công nghệ theo dõi mắt để tạo ra hiệu ứng hình ảnh 3D, duy trì ngay cả khi màn hình thay đổi vị trí so với người xem.

Dấu hỏi cho sự thành công của iPhone có màn hình 3D

Samsung đã nghiên cứu công nghệ màn hình 3D không cần kính từ lâu và từng công bố các nghiên cứu về màn hình 3D vào năm 2020. Do đó, việc Apple có thể sử dụng màn hình từ Samsung nếu ra mắt điện thoại 3D là điều hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nguồn tin từ Schrödinger không đề cập rõ ràng đến mối liên hệ này trong các tin nhắn.

Trong một tweet sau đó, Schrödinger cho biết điện thoại có màn hình 3D có thể sẽ được ra mắt vào năm 2030, đồng thời khẳng định rằng màn hình H1 của Samsung hiện đang ở “giai đoạn 1” trong quá trình nghiên cứu và phát triển.

Tuy nhiên, người dùng vẫn chưa tỏ ra hào hứng với công nghệ 3D. Các TV 3D đã không tồn tại lâu sau thập niên 2010. Mặc dù 3DS là một thành công lớn của Nintendo, nhưng tính năng 3D lại không được ưa chuộng, dẫn đến việc nhiều phiên bản sau này của máy chơi game này đã loại bỏ hoàn toàn tính năng 3D để giảm chi phí.