  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Samsung hé lộ tham vọng đưa màn hình đột phá đến iPhone

Thứ Hai, 07:00, 11/05/2026
VOV.VN - Một báo cáo mới tiết lộ Samsung có thể trở thành đối tác cung cấp màn hình 3D không cần kính cho thế hệ iPhone mà Apple sẽ ra mắt trong tương lai.

Apple được cho là đang trong quá trình phát triển một chiếc iPhone mới với màn hình 3D, có khả năng sử dụng tấm nền do Samsung sản xuất. Tin đồn này đã lan truyền trong tuần qua bắt nguồn từ việc Samsung đang nghiên cứu một tấm nền màn hình 3D không cần kính, trùng thời điểm Apple khám phá ý tưởng về một chiếc “iPhone không gian”.

samsung he lo tham vong dua man hinh dot pha den iphone hinh anh 1
Samsung sẽ tiếp tục giúp Apple tạo ra iPhone như mơ

Thông tin này đến từ một người rò rỉ nổi tiếng trong ngành có biệt danh “Schrödinger”. Người này đã chia sẻ các ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội X, cho thấy những tin nhắn từ một nguồn tin được gán nhãn là “Secret Insider”. Các tin nhắn này mô tả một màn hình 3D mang tên “H1” mà Samsung đang phát triển, đồng thời đề cập đến những tin đồn về chiếc iPhone không gian.

Mặc dù công nghệ màn hình 3D không cần kính không phải là điều mới mẻ, nhưng màn hình H1 được mô tả sẽ tiên tiến hơn. Nó sẽ sử dụng một “lớp ảnh ba chiều” được tích hợp trong tấm nền AMOLED, kết hợp với công nghệ theo dõi mắt để tạo ra hiệu ứng hình ảnh 3D, duy trì ngay cả khi màn hình thay đổi vị trí so với người xem.

Dấu hỏi cho sự thành công của iPhone có màn hình 3D

Samsung đã nghiên cứu công nghệ màn hình 3D không cần kính từ lâu và từng công bố các nghiên cứu về màn hình 3D vào năm 2020. Do đó, việc Apple có thể sử dụng màn hình từ Samsung nếu ra mắt điện thoại 3D là điều hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nguồn tin từ Schrödinger không đề cập rõ ràng đến mối liên hệ này trong các tin nhắn.

Trong một tweet sau đó, Schrödinger cho biết điện thoại có màn hình 3D có thể sẽ được ra mắt vào năm 2030, đồng thời khẳng định rằng màn hình H1 của Samsung hiện đang ở “giai đoạn 1” trong quá trình nghiên cứu và phát triển.

Tuy nhiên, người dùng vẫn chưa tỏ ra hào hứng với công nghệ 3D. Các TV 3D đã không tồn tại lâu sau thập niên 2010. Mặc dù 3DS là một thành công lớn của Nintendo, nhưng tính năng 3D lại không được ưa chuộng, dẫn đến việc nhiều phiên bản sau này của máy chơi game này đã loại bỏ hoàn toàn tính năng 3D để giảm chi phí.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Android Authority
Tag: iPhone Samsung Apple màn hình 3D công nghệ màn hình
Apple phát hành bản cập nhật sửa lỗi quan trọng cho iPhone và iPad
VOV.VN - Apple vừa phát hành các bản cập nhật quan trọng cho người dùng iPhone và iPad, bao gồm iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4, nhằm vá các lỗi quan trọng.

iPhone 18 bị chê “thụt lùi”, Apple muốn bán công nghệ cũ với giá mới?
VOV.VN - Apple được cho là sẽ bắt đầu áp dụng chu kỳ phát hành sản phẩm mới kể từ dòng iPhone 18, với lịch ra mắt chia làm hai đợt mỗi năm: xuân và thu.

iPhone 18 Pro xuất hiện 4 màu mới, lộ diện màu sắc nổi bật nhất
VOV.VN - Mặc dù chỉ nâng cấp nhẹ về thiết kế, iPhone 18 Pro được đồn đoán mang đến một loạt màu sắc mới với tông đậm cá tính hơn cho người dùng.

