Samsung lại rục rịch chuẩn bị tăng giá RAM, với mức tăng lên tới 20%

Theo thông tin từ chuỗi cung ứng, Samsung đang đàm phán với khách hàng về việc tăng giá RAM trung bình lên tới 20% trong quý 3/2026. Đợt tăng giá này diễn ra sau những đợt tăng mạnh hồi đầu năm, với mức tăng hơn 90% trong quý 1 và thêm 50% trong quý 2.

Người tiêu dùng hãy chuẩn bị cho đợt tăng giá RAM mới

SK Hynix cũng tham gia vào xu hướng tăng giá nhằm đẩy giá RAM tiêu chuẩn lên cao hơn. Nguyên nhân chính là tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, khi các nhà cung cấp dồn nguồn lực vào bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho các trung tâm dữ liệu AI, dẫn đến giảm năng lực sản xuất bộ nhớ cho các thiết bị tiêu dùng thông thường.

Tăng giá RAM ảnh hưởng đến toàn ngành công nghệ

Lenovo đã gọi đây là “trạng thái bình thường mới”, cảnh báo rằng giá cả có thể không giảm xuống mức trước năm 2025, thậm chí có thể kéo dài đến năm 2030. Apple cũng đã bắt đầu chuyển một phần chi phí chip cao hơn sang tay người tiêu dùng thông qua việc điều chỉnh giá trên các sản phẩm như MacBook và iPhone. Một số nhà sản xuất đang quay trở lại các nền tảng cũ hơn, như tăng cường sản xuất DDR4, nhằm kiểm soát chi phí.

Đồng thời, Samsung đang ngày càng tập trung vào mảng bộ nhớ AI có lợi nhuận cao, bao gồm các cuộc thảo luận hợp tác sản xuất chip AI tùy chỉnh với Anthropic. Những động thái này cho thấy áp lực lên nguồn cung bộ nhớ dành cho người tiêu dùng sẽ không sớm biến mất, củng cố dự đoán của TrendForce và Lenovo rằng người tiêu dùng có thể phải sống chung với mức giá cao trong nhiều năm tới.

Nếu đang có kế hoạch mua một laptop chơi game mới hoặc smartphone cao cấp vào nửa cuối năm 2026, hãy chuẩn bị tinh thần cho mức giá cao hơn. Chi phí RAM tăng cao có thể dẫn đến doanh số bán smartphone giảm mạnh, thậm chí giảm hai con số, khi giá thiết bị trở nên đắt đỏ hơn. Trong khi nhu cầu về máy chủ AI vẫn đang bùng nổ, người tiêu dùng thông thường sẽ là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự gia tăng giá cả này.