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iPhone 18 Pro gây chú ý với chip 2 nm và camera mới

Thứ Năm, 05:10, 10/09/2026
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VOV.VN - Apple giữ thiết kế quen thuộc trên iPhone 18 Pro nhưng bổ sung chip 2 nm, camera khẩu độ thay đổi và pin lớn hơn.

Tại sự kiện diễn ra rạng sáng 10/9, bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã chính thức được giới thiệu bởi tân CEO John Ternus. Do phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn ra mắt vào mùa xuân năm sau, iPhone 18 Pro hiện đang đảm nhận vai trò sản phẩm chủ lực trong dòng cao cấp của Apple.

iphone 18 pro gay chu y voi chip 2 nm va camera moi hinh anh 1
iPhone 18 Pro sở hữu camera với khẩu độ có thể thay đổi

Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max là phiên bản lớn hơn, sở hữu pin mạnh mẽ hơn và trở thành chiếc iPhone không gập đắt nhất mà Apple cung cấp.

Cả hai mẫu iPhone 18 Pro đều kế thừa thiết kế “thanh kẹo” quen thuộc từ iPhone 17 Pro, với cụm camera nổi bật và mặt lưng hai tông màu bằng kính và kim loại. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro có màu sắc mới đặc trưng là đỏ tía đậm, bên cạnh các tùy chọn màu đen, bạc và xanh băng. Vùng Dynamic Island ở mặt trước cũng đã được thu nhỏ đáng kể khi hỗ trợ ba hoạt động Live Activity đồng thời.

Màn hình Super Retina XDR ProMotion của iPhone 18 Pro có kích thước 6,3 inch, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro Max có kích thước 6,9 inch, với độ sáng tối đa cao hơn so với thế hệ trước. Về cấu hình, cả hai mẫu sử dụng chip A20 Pro, với băng thông bộ nhớ tăng 50% và GPU 7 lõi nhanh hơn 40% so với A19 Pro. Đặc biệt, chip A20 Pro được sản xuất trên quy trình 2 nanomet, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ của Apple.

Công nghệ mới và thời lượng pin cải thiện trên iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được trang bị modem C2 do Apple phát triển, mang lại tốc độ tải lên nhanh hơn và tiết kiệm điện năng hơn 15% so với modem C1X. Cả hai đều chạy trên nền tảng hệ điều hành iOS 27, với nhiều cải tiến trong Siri AI giúp người dùng có trải nghiệm cá nhân hóa và mạnh mẽ hơn.

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Nhiều tính năng cải tiến cũng đã đến với phiên bản lần này

Cảm biến chính Fusion 48 MP trên cả hai mẫu giờ đây có cơ chế khẩu độ thay đổi vật lý, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh. Ứng dụng Camera cũng cung cấp các điều khiển chuyên nghiệp giúp người dùng điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập và cân bằng trắng thủ công.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất năm nay là thời lượng pin. Cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đều sở hữu viên pin lớn hơn đáng kể, với thời gian phát video lên đến 36 giờ cho Pro và 45 giờ cho Pro Max, mặc dù các phiên bản hỗ trợ eSIM có thời gian sử dụng ngắn hơn một chút so với các phiên bản có khay SIM vật lý.

Mặc dù có nhiều đồn đoán về việc tăng giá, Apple đã giữ mức giá khá hợp lý cho iPhone 18 Pro (256 GB) với giá khởi điểm 1.199 USD và iPhone 18 Pro Max (256 GB) với giá 1.299 USD. Thời gian đặt trước sẽ bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 12/9, và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào thứ Sáu, ngày 18/9, tại hơn 65 quốc gia trên thế giới.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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