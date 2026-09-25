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Singapore đào tạo kỹ năng AI cho lao động phổ thông

Thứ Sáu, 06:28, 25/09/2026
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VOV.VN - Singapore đang triển khai chương trình đào tạo kỹ năng trí tuệ nhân tạo dành cho tài xế, người giao hàng và tiểu thương, những nhóm lao động không nhất thiết có nền tảng công nghệ nhưng có thể sử dụng AI để hỗ trợ công việc và kinh doanh.

Chương trình “Tiến bước cùng AI - “GO Forward with AI” do Grab phối hợp với OpenAI thực hiện, kéo dài 2 năm, dự kiến hỗ trợ hơn 30.000 lao động nền tảng và tiểu thương tại Singapore cùng một số nước Đông Nam Á, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

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Bà Putri Aziella (50 tuổi), tài xế taxi kiêm thợ làm bánh bán thời gian, là một trong những học viên đầu tiên tham gia chương trình đào tạo do Grab hợp tác cùng OpenAI ra mắt vào ngày 23/9/2026 tại Singapore. Ảnh: Lianhe Zaobao

Việc hướng chương trình tới nhóm lao động này diễn ra trong bối cảnh AI đang nhanh chóng được đưa vào nhiều lĩnh vực của đời sống và công việc. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và sử dụng AI không đồng đều giữa các nhóm lao động. Với những người không làm trong ngành công nghệ, rào cản không nhất thiết nằm ở việc thiếu khả năng sử dụng công cụ số, mà là chưa biết cách biến AI thành công cụ phục vụ những nhu cầu cụ thể trong công việc hàng ngày.

Theo đó, chương trình này tập trung vào các kỹ năng thực tế, không yêu cầu kiến thức lập trình. Người tham gia tại Singapore được học cách sử dụng AI để nghiên cứu thị trường, phát triển ý tưởng kinh doanh, thiết kế sản phẩm, xây dựng website và đánh giá nhu cầu khách hàng.

Chính phủ Singapore nhấn mạnh AI cần tạo ra cơ hội cho nhiều nhóm người lao động, chứ không chỉ những người làm trong lĩnh vực công nghệ. Đảo quốc Sư tử sẽ phối hợp với doanh nghiệp, các công ty công nghệ để hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng, thích ứng với những thay đổi do AI mang lại và nâng cao năng suất.

Chương trình bắt đầu tại Singapore và dự kiến mở rộng sang các nước Đông Nam Á. Malaysia và Việt Nam nằm trong nhóm thị trường dự kiến được triển khai chương trình từ năm 2027.

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AI - Động lực mới cho năng suất lao động?

VOV.VN - AI được kỳ vọng tạo động lực mới cho năng suất lao động, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và góp phần nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Vậy Việt Nam phải biến công nghệ thành năng lực sản xuất thực tế như thế nào?

PV/VOV-Bangkok
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