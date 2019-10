Tập ứng phó với việc tin tặc tấn công vào hệ thống điều hành bay

Năm 2018, hàng không Việt Nam đã chuyên trở 104 triệu lượt khách thông qua các cảng hàng không; Con số này ước tính là 110 triệu lượt khách trong năm nay, với xấp xỉ 1 triệu chuyến bay mỗi năm.

Theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, nhu cầu vận chuyển hàng không của Việt Nam trong 10 năm tới sẽ tiếp tục duy trì ở mức 2 con số, do đó việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay là một nhiệm vụ sống còn, mang ý nghĩa an ninh chủ quyền quốc gia.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi diễn tập “Ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay” do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hôm nay (18/10) tại Hà Nội, ông Đinh Việt Thắng khẳng định, trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội hết sức phức tạp như hiện nay, các nguy cơ mất an ninh phi truyền thống ngày cảng hiển hiện rõ, trong đó an ninh mạng là một trong những nguy cơ mất an toàn thông tin phi truyền thống rất lớn.

“Các chương trình diễn tập an toàn thông tin mạng như hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng để chúng ta tập dượt, đánh giá khả năng đảm bảo an toàn mạng của đơn vị mình nhằm đảm bảo cho hệ thống điều hành bay luôn ở mức an toàn, không thể để mất an toàn dù chỉ trong 1 giây”, ông Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, an toàn thông tin đã trở thành vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội. Công tác đảm bảo an toàn thông tin thực sự là công việc thường xuyên, liên tục và không ngừng chủ động phòng ngừa, diễn tập các tình huống đặt ra.

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực tiễn cho thấy các cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng trên thế giới cho đến nay đều là các cuộc tấn công có chủ đích và ngày càng trở nên tinh vi hơn. Do vậy, mặc dù các hệ thống thông tin quan trọng đã áp dụng rất nhiều các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, trong đó có cả những biện pháp cô lập, tách các hệ thống này ra khỏi internet song vẫn bị tấn công mạng gây ra những sự cố nghiêm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu Cục An toàn thông tin nhận thấy là do nhận thức và năng lực kỹ thuật của nhân lực phụ trách còn hạn chế. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, hàng không là lĩnh vực quan trọng, không đơn thuần chỉ làm một ngành vận tải mà còn mang ý nghĩa chính trị. Hệ thống thông tin hàng không nếu bị tấn công mạng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành, của đất nước và mang lại những hậu quả khôn lường.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, từ đầu năm đến nay, các hoạt động tấn công vào lĩnh vực hàng không trên thế giới diễn ra vẫn hết sức phức tạp. Đây luôn là mục tiêu tấn công có chủ đích của các nhóm tội phạm. Trong các năm 2016 và 2017, ngành hàng không Việt Nam cũng đã có những kinh nghiệm sâu sắc trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Diễn tập thực hành “Ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay” diễn ra ngày 18/10 tại Hà Nội.

Qua buổi diễn tập thực hành “Ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay”, các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là các cán bộ kỹ thuật trực tiếp sẽ được trang bị vững vàng thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để triển khai công tác bảo đảm an toàn cho các lĩnh vực, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức cũng như cho cộng đồng.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động diễn tập ứng phó bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng nhằm triển khai Quyết định 632 ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Chương trình diễn tập thu hút sự tham gia của 50 cán bộ, nhân viên kỹ thuật quản trị mạng, phụ trách công nghệ thông tin (chia thành 10 đội) thuộc các đơn vị Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Trung, Công ty Quản lý bay miền Nam, Trung tâm Quản lý luồng không lưu và Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không. Bên cạnh đó còn có các chuyên gia đầu ngành của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - Cục An toàn thông tin cùng tham gia hỗ trợ việc thiết lập, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị; Kiểm tra, đánh giá kỹ năng xử lý tình huống của mỗi đội./.