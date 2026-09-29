Gen Z có nguy cơ mất dần khả năng viết tay

Cách thức giao tiếp của chúng ta hiện nay đã có sự thay đổi lớn, đặc biệt là Gen Z. Thay vì viết thư tay, nhiều thế hệ trẻ thuộc Gen Z thường sử dụng tin nhắn và các công cụ kỹ thuật số. Một số người thậm chí còn dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) để viết thay, hành động đã được nhiều lần cảnh báo có thể dẫn đến mệt mỏi não bộ và suy giảm kỹ năng tư duy.

Gen Z đã dần quên kỹ năng viết tay khi chủ yếu dùng bàn phím kỹ thuật số

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology đã chỉ ra rằng viết tay có tác động tích cực đến não bộ. Nghiên cứu này sử dụng máy đo điện não đồ (EEG) để theo dõi hoạt động não của 40 sinh viên đại học trong khi họ thực hiện hai nhiệm vụ: viết bằng bút kỹ thuật số và gõ trên bàn phím. Kết quả cho thấy khi viết tay, hoạt động não bộ ở vùng đỉnh đầu và vùng trung tâm mạnh hơn, đồng thời tăng cường sóng não theta và alpha, liên quan đến trí nhớ làm việc và sự chú ý.

Gần quên cách viết bằng tay, não bộ Gen Z bị ảnh hưởng

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc viết tay đòi hỏi não bộ phải ghi nhớ hình dạng chữ cái, phối hợp chuyển động tay và kiểm tra kết quả, trong khi gõ máy chỉ cần nhấn phím. Điều thú vị là nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc viết bằng bút kỹ thuật số vẫn mang lại lợi ích cho não bộ, cho thấy rằng không nhất thiết phải viết trên giấy để có được những tác động tích cực này.

Ngoài ra, một bài báo khác trên Nordic Journal of Literary Research cũng nhấn mạnh mối lo ngại về việc mất đi kỹ năng viết tay trong bối cảnh lớp học ngày càng tập trung vào công nghệ. Viết tay không chỉ giúp duy trì kỹ năng mà còn cải thiện khả năng đánh vần và đọc hiểu, những yếu tố quan trọng cho giao tiếp hằng ngày.

Khi mà các lớp học hiện nay đang dần thay thế bút chì và giấy bằng màn hình, nhiều giáo viên vẫn mong muốn đưa viết tay trở lại. Dựa trên các nghiên cứu trước đây, rõ ràng việc viết tay có thể là một giải pháp hiệu quả để duy trì sức khỏe não bộ.

Để giữ cho bộ não luôn khỏe mạnh, có lẽ chúng ta nên viết tay nhiều hơn và giảm thiểu thời gian sử dụng màn hình. Ngoài ra, việc dành thời gian ngoài trời để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ.